10 лет без Мязи… Вспоминая Эльчина Гамидова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ровно 10 лет назад ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Эльчин Гамидов. Сегодня коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в котором долгие годы работал Гамидов, его друзья и коллеги посетили могилу актера и почтили его память, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Делясь воспоминаниями об Эльчине Гамидове, директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, а также известные актеры отметили выразительность и неповторимость каждого созданного им образа. Они подчеркнули, что Эльчин был добрым, чистосердечным и искренним человеком, которого искренне любили зрители.

Напомним, что Эльчин Гамидов родился 29 июня 1958 года. В 1981 году окончил факультет актерского мастерства драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1983 года работал в Музыкальном театре.

Сыграл множество ярких ролей в театре и снялся в нескольких фильмах, среди которых "Бакинский вор", "Волчонок", "Мяхялля", "Мяхялля в Москве", "Совершенно секретно", "Мешади Ибад - 94".

Эльчин Гамидов особенно полюбился зрителям в образе Мязи, созданном им в театре КВН "Планета Парни из Баку". Был в составе жюри телепроектов "Кубок Юмора" и "Кто во что горазд". Последнюю свою роль сыграл в премьере спектакля "Женитьба" по произведению Николая Гоголя.

Эльчин Гамидов скончался 4 марта 2011 года от сердечного приступа, наступившего вследствие гипертонического криза.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)