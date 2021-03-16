Создано с любовью! Мир сказок и праздника Новруз в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие выставки работ народного художника Азербайджана, профессора, известного художника-миниатюриста, графика и иллюстратора литературных произведений Арифа Гусейнова, сообщает Trend Life.

Экспозиция под названием "Novruz naxışları" ("Узоры Новруза") посвящена одному из самых древних, любимых и веселых праздников – Новрузу, его обычаям и традициям. Также на мероприятии был представлен одноименный каталог, подготовленный к выставке.

Открывая мероприятие, директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что в экспозицию вошло 33 произведения, передающие ауру Новруза, традиции и обычаи праздника. Меликова подчеркнула, что картины Арифа Гусейнова напоминают сюжетные ковры с богатым орнаментом, героями национальных сказок и другими известными образами из фольклора.

Поздравляя Арифа Гусейнова с открытием персональной выставки, народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде подчеркнул, что он давний поклонник творчества художника. Расулзаде добавил, что творчество Арифа Гусейнова объединяет различные темы, а в последние годы он создал прекрасные табло на патриотическую тему. Красочные, яркие, колоритные работы мастера кисти отражают его жизнелюбие, оптимизм и удивительную энергию.

В своем выступлении секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев отметил, что Ариф Гусейнов – художник с уникальным талантом, большой мастер, педагог, который щедро делится своими знаниями и секретами с молодежью: "Творчество Арифа Гусейнова достойно самых высоких оценок".

Выступившие на мероприятии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, заведующая отделом искусства Министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова рассказали о творческом пути Арифа Гусейнова, его вкладе в азербайджанское искусство. Было отмечено, что особое место в творческой деятельности мастера занимают серия работ Qarabağnamə. Tarixin səhifələri ("Карабахнаме. Страницы истории"), полотна, созданные по творчеству Мирзы Алекпера Сабира, а также произведения, посвященные национальным сказкам. Сейчас художник работает над серией "Деде Горгуд".

В своем выступлении Ариф Гусейнов отметил, что считает своим долгом продолжать традиции просвещения молодого поколения, которые были заложенные великими деятелями Азербайджана. Поэтому, создавая посвященные Новрузу работы, он хотел, чтобы традиции и обычаи праздника не были забыты представителями молодого поколения.

На выставке представлены колоритно насыщенные, занимательные по сюжету, поэтические картины художника, отражающие интереснейшие традиции праздника Новруз, с ковровыми мотивами, национальными костюмами и изящными орнаментами – символами праздника. Современная интерпретация стиля миниатюры в исполнении выдающегося графика Арифа Гусейнова отличается высокими художественными качествами. Это особенно ощущается в сериях его произведений "Новруз", "Цветы Новруза", "Сказки Новруза", "Цветок Новруза", разработанных на основе гармоничного единства традиции и современности. Произведения автора словно погружают созерцателя в мир сказок.

Наряду с картинами, отражающими обычаи и традиции Новруза, в экспозицию вошли портреты внучки Арифа Гусейнова.

Выставка пройдет в течение месяца. В ее рамках будут организованы мастер-классы, встречи с художником и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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