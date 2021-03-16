Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО)

Культура 16 марта 2021 23:04 (UTC+04:00)
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку представлена выставка "Novruz ahəngi" ("Гармония Новруза"), сообщает Trend Life.

Выставка вобрала в себя духовные ценности Азербайджана, ауру традиций и обычаев праздника Новруз.

Вниманию зрительской аудитории представлены изделия из металла, изысканные образцы художественной вышивки, ковровых изделий и национальной одежды, живописные картины азербайджанских художников. Ознакомившись с экспозицией, посетители музея смогут почувствовать аромат горных цветов с картин Саттара Бахлулзаде, увидеть перепрыгивающих через костер людей в графической работе Азима Азимзаде, а взглянув на работу Орхана Гусейнова — ощутить себя на шумном празднике в Ичери Шехер.

В экспозицию вошли произведения выдающихся азербайджанских художников — Саттара Бахлулзаде, Марал Рахманзаде, Ваджии Самедовой, Алтая Гаджиева, Давуда Казымова, Эйюба Мамедова, Махмуда Тагиева, Садыха Шарифзаде, Сары Манафовой и других. Также на выставке представлены эскизы национальной азербайджанской одежды, созданные народной художницей Азербайджана Бадурой Афганлы для Государственного ансамбля песни и танца.

"Гармония Новруза" в Азербайджанском национальном музее искусств — это возможность ближе ощутить приход весны и получить эстетическое удовольствие!

Экспозиция будет открыта до конца месяца.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Image
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гармония Новруза, или Как попасть на шумный праздник в Ичери Шехер (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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