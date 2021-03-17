Мобильное приложение поможет молодежи выиграть конкурс и узнать все о Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры и Фонд молодежи Азербайджана реализуют интеллектуальный конкурс Sirlər xəzinəsi ("Сокровищница тайн") посредством мобильного приложения GəncApp, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Задачи онлайн-конкурса, который будет проходить ежемесячно в течение года - эффективная организация досуга представителей молодежи, развитие их интеллектуальных способностей, глубокое изучение молодежью творческого наследия великого Низами Гянджеви.

В конкурсе могут принять участие представители молодежи в возрасте 16-29 лет. Первый конкурс пройдет 17-21 марта. В этот период ежедневно посредством мобильного приложения GəncApp участникам будет представлено по одному вопросу.

По итогам конкурса, три участника, набравших больше всего баллов будут объявлены победителями.

(Автор: Джани Бабаева )