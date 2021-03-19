Азербайджанский музыкант представит импровизации на восточные темы в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский пианист Риад Мамедов выступит с концертной программой на сцене Камерного зала Московской государственной академической филармонии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт филармонии.

Концерт состоится второго апреля. Риад Мамедов представит импровизацию на тему Анданте из Партиты №2 Иоганна Себастьяна Баха, произведения собственного сочинения Aurora, Eventide, Farewell Lullaby, а также импровизации на восточные темы.

Риад Мамедов – пианист, музыковед, исполнитель джаза и классической музыки. Участник музыкальных фестивалей в России, Азербайджане, Канаде. Один из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам.

Является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2012 год) и аспирантуры по специальности "фортепиано".

(Автор: Джани Бабаева)