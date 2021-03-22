Эмиль Афрасияб стал первым азербайджанцем - выпускником и преподавателем Berklee College of Music (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб поделился радостью в связи с завершением образования в Музыкальном колледже Беркли, сообщает Trend Life.

"Я очень счастлив и горд тем, что являюсь единственным и первым азербайджанским пианистом, окончившим Музыкальный колледж Беркли, который входит в ТОП-5 учебных заведений мира! Здесь преподают такие уникальные профессора, как Скотт Фри, Грег Хопкинс, Данило Перес, и я горжусь тем, что обучался у них. На протяжении многих лет с гордостью представляю нашу культуру как в Азербайджане, так и за рубежом. Я с большой любовью демонстрировал профессорам Беркли произведения наших гениальных композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Сеида Рустамова, Арифа Меликова, Вагифа Мустафазаде, а также моего любимого педагога Фархада Бадалбейли. Я горжусь нашей страной, культурой и уникальной музыкой", - отметил Эмиль Афрасияб, выразив благодарность всем, кто на протяжении обучения оказывал ему поддержку.

Более того, музыканту предложили преподавать в Музыкальном колледже Беркли.

"Я переполнен чувством гордости, что буду единственным азербайджанским педагогом. Я буду ждать и наших соотечественников, обучать их с большой любовью! И я более чем уверен в том, что сделаю все возможное для того, чтобы помочь нашим молодым музыкантам получить образование в таком уникальном институте", – отметил Эмиль Афрасияб

Музыкальный колледж Беркли (Berklee College of Music) - американское высшее музыкальное учебное заведение, основанное в 1945 году и расположенное в Бостоне (штат Массачусетс, США). Основатель колледжа Лоуренс Берк первоначально назвал его Домом музыки Шиллингера в честь своего учителя Иосифа Шиллингера, чьей музыкально-педагогической системе он был намерен следовать. В 1954 году школа была значительно расширена, и основатель переименовал её в школу музыки Беркли в честь своего сына Ли Берка. Особенностью колледжа Беркли была и остаётся специализация на новейших неакадемических музыкальных направлениях. С самого начала в колледже преподавался курс джазовой музыки, а первым почётным доктором стал в 1971 году Дюк Эллингтон. Среди специализаций в колледже - киномузыка и авторская песня, среди возможных профильных инструментов - банджо, мандолина, ручная перкуссия, в 1999 году открыт учебный курс хип-хопа. Среди выпускников колледжа: Стив Вай, Джон Скофилд, Майк Штерн, Джон Петруччи, Эл Ди Меола, Куинси Джонс, Говард Шор, Рамин Джавади, Чарли Пут, Уэйн Сермон, Пак Бом и другие.

(Автор: Вугар Иманов)