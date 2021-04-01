Храм или барометр – все об азербайджанском театре в виртуальном пространстве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане дан старт новому онлайн-проекту Öyrətmək olmasın ("Не будем поучать, но будем обучать…"), посвященному театральному искусству, сообщили Trend Life организаторы.

Автором идеи проекта, который представлен в виртуальном пространстве, является молодой режиссер Эльвин Рустамзаде, а оператором – Субхан Гулузаде.

Первый выпуск построен в форме развлекательно-интеллектуального диалога педагога и учеников. В качестве педагога выступил доктор философии по искусствоведению, театровед Эльчин Джафаров, а в качестве студентов – Сабира Абдуллаева и Аловсат Агаев. Участники проекта искали ответ на вопросы "Что такое театр?", "Каким должен быть театр?" и т.д.

Они также предприняли попытку внести ясность в такие утверждения, как "театр - это храм", "театр - это зеркало" и "театр - это барометр".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)