Уникальное иcкусство шебеке в старой Шуше. Мастер Рафиг Шушалы продолжает традиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское декоративно-прикладное искусство имеет тысячелетнюю историю и богатейшие художественные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Созданные мастерами работы выражают богатство внутреннего мира и изысканный художественный вкус, являются предметом национальной гордости. И среди них особое место занимает шебеке (азерб. şəbəkə,) - окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые народными мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей. Слово шебеке в переводе с азербайджанского языка означает - решетка, сеть, оконное решетчатое перекрытие. Это нематериальное культурное наследие, которое имеет художественную конструктивную форму, применялось в национальном зодчестве с XI-XII веков в Шеки, Шуше, Ордубаде, Баку, Гяндже, Лянкяране, Нахчыване и других городах. Основным центром искусства шебеке является город Шеки, где сосредоточены образцы этого вида искусства XVIII-XIX веков - классическим примером является Дворец Шекинских ханов (1762). В XX веке благодаря деятельности мастеров Шеки и Шуши искусство шебеке успешно применялись при оформлении зданий различного назначения не только в Азербайджане, но и других городах бывшего Союза.

В честь объявления Шуши культурной столицей Азербайджана представляем читателям Trend Life материал об искусстве шебеке в старой Шуше и мастере Рафиге Шушалы (Аллахвердиев), который хранит и передает традиции предков.

Многочисленные жилые каменные дома XVIII-XIX веков, украшенные шебеке, имелись и в городе Шуша, которые за годы почти 30-летней оккупации армянскими агрессорами были варварски уничтожены. Но Шуша уже свободна, восстанавливается и скоро вновь приобретет былую славу, став одним из самых красивейших городов мира.

Шебеке в старой Шуше

После основания города Шуша в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693 - 1763), архитекторами были построены великолепные жилые дома - дворцы (имареты), которые по древним традициям расписывались художниками-монументалистами. Во второй половине XIX века Шуша превращается в культурный центр не только Азербайджана, но и всего Кавказа, и отличается архитектурной красотой, в чем особо способствовало искусство шебеке.

В каждом азербайджанском доме всегда были сравнительно большие гостевые комнаты, оформлению которых уделялось особое внимание. В XIX веке в Шуше в оформление гостевых комнат кроме росписей стен входили витражные окна-шебеке с цветными стеклами, занимающими, как правило, одну из стен, декоративно отделанные камины, ниши или стенные шкафы со всевозможными художественно оформленными занавесками и занавесочками и красивые полки-рэфы или ниши по периметру комнат, на которых устанавливалась коллекционная медная или фарфоровая посуда. Окна в этих домах, выполненные в стиле шебеке с многоцветными стеклами, представляли предмет особой гордости шушинцев.

В записках путешественников неоднократно указывалось, что большие шушинские дома отличались от домов других кавказских городов своим благоустройством и витражными окнами шебеке. Великолепным подтверждением этому являются зарисовки русского художника Василия Верещагина, посетившего Шушу в 1865 году. Как видно из рисунков художника, резные окна шебеке от потолка до пола заменяли всю стену комнаты или часть ее, в зависимости от планировки помещений. Такие окна в сочетании с яркими коврами на полу и многоцветными орнаментированными росписями стен создавали праздничное, дворцовое настроение.

Писатель Чингиз Каджар в книге "Старая Шуша" пишет: "В Шуше было хорошо развито ремесленное производство, и проблем с поиском мастеров и дерева для производства традиционных для Азербайджана шебеке не было. Оконные переплеты и решетки собирались из стандартных деревянных составляющих на деревянных шипах без гвоздей. Квадратный метр оконного шебеке состоял из 3-5 тысяч таких составляющих. Цветные стекла в шебеке образуют рисунок 10-12 лучевых звезд с радиальными лучами. Выбранный рисунок многократно симметрично повторяется. Окна были подъемные. Принцип построения шебеке такой же, как в Шеки".

Хотя рисунки шушинских шебеке значительно изящней и замысловатей шекинских. Особенно красивые шебеке были в домах Керим бека Мехмандарова, Гаджи Мамедова, Искендера Рустамова, Хана Шушинского, братьев Зохраббекова и др.

Известный советский искусствовед Наталья Миклашевская, в свое время исследовавшая стенные росписи дома Мехмандарова, упоминает о шебеке, занимающем всю фасадную стену зала, сходную, по ее словам, с шебеке Дворца Шекинских ханов: "Шебеке своим ажурным плетением в сочетании с мелкими цветными стеклышками составляют причудливые узоры звезд и кругов и завершают своеобразный декор комнаты".

Носителями искусства шебеке и его символов были народные мастера. Комплекс различных видов деятельности, знаний и навыков, среди которых мифология, философия, геральдика, этнография, орнамент, геометрия, черчение, колористика, резьба по дереву, дизайн, архитектура лежат в основе этого уникального икусства. И конечно же, фантазии мастеров...Поэтому искусство шебеке передается от мастера ученику, от отца к сыну. Одними из них являются Рафиг Аллахвердиев (Шушалы) и его сыновья, которые мечтают вернуться в родной город, чтобы восстановить древние традиции шебеке в Шуше.

Искусство шебеке уникально - это национальный азербайджанский вид искусства

67-летний мастер шебеке Рафиг Аллахведиев родился в городе Шуша. Этому искусству он обучался в Шеки, его учителем был известный художник и мастер по шебеке, член Союза художников СССР Ашраф Расулов. В интервью Trend Life Рафиг Аллахведиев поделился секретами этого искусства, который около сорока лет жизни посвятил шебеке. В Шуше он украшал шебеке различные дома, мечети, караван-сараи и центры культуры. А также работал в Баку, Лачине и других городах республики. В 1987 году стал лауреатом второго Всесоюзного фестиваля народного творчества в Москве и удостоен серебряной медали Выставки достижений народного хозяйства СССР.

"В юные годы я учился по профессии плотника в профессиональном техническом училище. В 70-80 годах был поставлен вопрос реконструкции старинных зданий и архитектурных объектов города Шуша, и требовались мастера в различных сферах. Я выбрал искусство шебеке, которое меня очень привлекало, и меня отправили учиться в Шеки. В те годы было не так много мастеров этого искусства, но благодаря таким как Ашраф Расулов это искусство жило и развивалось. Сегодня его сын Тофиг Расулов один из известных мастеров шебеке, который также прославил имя страны на международной арене", - рассказывает мастер.

После оккупации армянскими агрессорами города Шуша был вынужден обосноваться в Баку, где открыл свою мастерскую. Несмотря на все трудности, продолжил традиции, принимал участие в реконструкции архитектурных памятников, украшал шебеке мечети Баку "Тезе Пир", "Аждарбек", "Биби-Эйбат", святыню "Мир Мовсун ага", вход на Аллею шехидов и т.д., а также десятки мечетей и музеев в Габале, Хачмазе и других городах.

Созданные работы Рафигом Аллахвердиев вместе с сыновьями, отражают широту творческой фантазии, своеобразие эстетических чувств. Шедевр декоративного искусства - это плоскость, состоящая из небольших стеклянных деталей, собранных вручную мастером, с элементами дерева, которые крепятся друг к другу без клея и гвоздей. Одна сторона этих кусочков – алат, имеет форму выступа, а другая – углубления. Выступ одного алата вкладывается в углубление соседнего. Узоры шебеке символизируют Солнце, энергию жизни, вечный поток времени и бесконечность Вселенной.

"Шебеке – это чисто азербайджанское национальное искусство. В мире есть похожие образцы искусства, например - витраж, но наше единственно и уникально, обладает своим изобразительным языком. Основой художественного образа в шебеке служит солнечный свет, проникающий сквозь цветное стекло и сетку контуров геометрических фигур. Композиции шебеке чаще всего представляют собой геометрические узоры, состоя из ряда совокупностей разноцветных стеклышек. Самые распространенные композиции - многолучевые звезды. Существует классификация по композициям - джафари, секкиз, он алты, гюлаби, шямс, голлум, бенди-руми. Части дерева изготавливаются из твердых древесных пород дерева - самшита, ореха, бука, дуба, ясеня, черной и красной сосны. В старину шебеке изготавливали из Ханского дерева (чинара), но потом оно было внесено в Красную книгу. Размеры поверхности шебеке могут колебаться от нескольких квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров, в зависимости от функционального назначения предметов. И вся эта красота должна вновь украшать дома нашего древнего и родного города Шуша. Я с сыновьями готов сделать все для этого!", - добавил Рафиг Шушалы.

(Автор: Вугар Иманов)