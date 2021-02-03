Отдых в Шуше – настоящий рай, излюбленные места, соколиная охота (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Прекрасен Карабах! Его неприступные горы и скалы, густые и дремучие леса, его горные потоки и прозрачные родники не раз воспевали поэты Азербайджана в своих стихах. На склоне высоких гор расположен город Шуша. Он славится не только своей чарующей природой, но и высокой поэтической и музыкальной культурой", - народный поэт Самед Вургун.

Представляем читателям Trend Life материал о том, как в старинные времена любили отдыхать шушинцы и гости города.

Как известно, Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693-1763), став со временем крупным центром торговли. Шуша находилась на перекрестке закавказских караванных путей, ведущих в Иран, а также из Эривана в Турцию и из Гянджи в Тифлис. Поэтому все караваны, следовавшие из этих городов и стран, останавливались на отдых в караван-сараях Шуши.

Азербайджанский народ с давних времен воспевал Шушу за необыкновенность, величие природы и потрясающую атмосферу. Классик национальной литературы Джалил Мамедгулизаде пишет в одном из своих рассказов: "Вечерней порой западная часть Шуши напоминает некий уголок рая. Те, кто видел Швейцарию, сравнивают эти места с ней. Те, кто видел "китайский яйлаг" в городе Уфе, сравнивают западную часть Шуши в предзакатный час с ханским дворцом во времена Зухры. И я, божий раб, видавший ландшафт кавказских дорог, утверждаю, что волшебство западной части города в час заката так велико, что оно радует Сердце человека. Редко где в другом месте может выпасть на долю человека такое счастье".

Побывавший в Шуше в 1865 году русский художник Василий Верещагин в воспоминаниях отмечает, что шушинцы любили отдыхать в кофейнях и харчевнях. Здесь шушинцы снимали с себя оружие и расслаблялись за чашкой кофе, куря традиционный кальян, ведя долгие беседы и слушая пение ханенде или ашугов. Однако ничто не могли заменить шушинцам отдых на природе. Шуша по климатическим условиям и великолепию природы превосходит многие известные курорты, шушинцы для отдыха искали места за пределами города. Пожалуй, ни в одном другом азербайджанском городе не была так развита традиция отдыха на природе, как в Шуше. Традиция отдыха в живописных окрестностях города с друзьями или в семейном кругу, встречи у родников в тенистых рощах превращались в выездные сессии музыкальных или музыкально-литературных меджлисов друзей по искусству и становились традиционными.

Центр культуры и отдыха Кавказа

С начала XX столетия Шуша привлекает всеобщее внимание как центр культуры и отдыха Кавказа. Путешественников и приезжих очаровывали двух-, трехэтажные красивые здания, удобные гостиницы, бани, кафе, холодные родники, магазины, полные всевозможных товаров, цветущий бульвар, летний клуб, музыка и песни, доносившиеся отовсюду.

Шуша стала пользоваться всемирной славой. И каждому хотелось увидеть ее чарующую природу и дивную красоту, испить воды из ее прозрачных, как слеза, и холодных, как лед, родников, побывать на скачках на горной равнине Джыдыр дюзю, отведать ароматные и вкусные блюда на роднике Иса булагы - шашлык из мяса карабахской овцы, вкусное пити Кяблейи Магерамма, тонкий, как папиросная бумага, лаваш Молла оглы, выпить знаменитой карабахской тутовки.

В летние месяцы жизнь в городе особенно бурлила. Здесь часто выступали театральные труппы под руководством выдающихся деятелей азербайджанского искусства. В Шушу съезжались на отдых жители жарких районов Азербайджана. Приезжали на каникулы и студенты - шушинцы, обучавшиеся в Москве, Петербурге, Варшаве, Вене и Париже. Вместе с местными студентами и учителями они участвовали в постановке театральных спектаклей.

В одном из номеров газеты "Каспий" за 1912 год написано: "Общественная жизнь в городе пробуждается лишь в летнее время, когда разбредшиеся по разным городам интеллигенты возвращаются в родной город для летнего отдыха. Возвращаются учителя, студенты, ученики. Появляются еще беки, так называемые "пишкурды", живущие в деревнях и приезжающие летом в город, чтобы несколько "вознаградить" себя за девятимесячное пребывание в глуши. Город оживляется. Вереницы разнообразных костюмов, черкесок, студенческих тужурок с блестящими пуговицами, простых чух, блуз, архалуков, фуражек, папах, шляп, лакированных туфель, походных сапог, башмаков, чувяков тянется по вечерам в "европейскую" часть города, где находится городской бульвар. Чудесное место, откуда открывается вид на окрестности на протяжении 50-60 верст, здесь же и клуб, театр, гостиницы, рестораны и прочие увеселительные места".

В Шуше было особенно много музыкантов, певцов и танцоров, которые были постоянными гостями культурного досуга. Поэтому во время отдыха обсуждались стихи, музыка и эстетические проблемы искусства, уделялось внимание манере исполнения певцов. Видный советский музыковед и фольклорист Виктор Виноградов писал: "На крутых склонах, озелененных лугами, расположился живописный городок Шуша. Его красивые пейзажи ежегодно привлекают экскурсии туристов. Взор путника ласкают мягкие контуры утопающих в зелени гор. Но эстетические впечатления от Шуши этим не исчерпываются; здесь много музыки, здесь больше, чем в любом из районов Азербайджана, можно услышать народных песен, танцев, певцов, инструменталистов. Шуша с давних пор слывет музыкальным центром и славится по всему Закавказью как неисчерпаемый родник народных музыкальных талантов. Шушинские музыканты делали историю азербайджанской музыки и представляли ее не только у себя на родине, но и в других странах Востока".

У молодых певцов в старой Шуше был очень популярен холм Гюйлуг. Летними теплыми вечерами они собирались здесь показать свое мастерство и поучиться у старших. А на горной равнине Джыдыр дюзю проводились литературные и музыкальные меджлисы - своего рода музыкальные фестивали.

Излюбленные места для отдыха

Излюбленными местами для отдыха были: источник Туршсу, родники Сякили, Иса, Шырланбаг, Давябатыран, озеро Фындыхлы гелю, Юхары Дашалты под пещерой Агзыясты Кяха в горе Учмых и другие, а также, бесспорно, горная равнина Джыдыр дюзю. Например, Туршсу был известен как курортная и лечебно-санаторная зона, расположенная в 40 км от Шуши на Лачинской дороге. А знаменитый родник Иса булагы течет в двух километрах от города, в густом, прохладном лесу. В дни отдыха и летом здесь царило необыкновенное оживление. Сотни семейств собирались сюда на отдых, особенно послушать именитых поэтов, писателей, певцов и музыкантов.

Шушинцы и гости добирались до этих райских уголков на конях или фаэтонах. С собой брали специально отобранных знаменитых карабахских барашков, самовары и посуду, а также ковры, паласы, подушечки и мутаки, которые расстилались под деревьями. Над рощами, где располагались родники, всегда стоял дымок от костров, на которых жарились шашлыки, готовились различные блюда. Богатые семьи даже привозили с собой ансамбли знаменитых сазандаров – ашугов и исполнителей мугама и народных песен. Отдыхающие также присоединялись к музыкантам, показывая свое вокальное мастерство, а затем начинались танцы. Наряду с естественной красотой, его ценность умножают фруктовые сады, расположенные в окрестностях города. Славятся сладкими ягодами тута сады "Мухатер", "Шамиль багы", «Алисан бейин багы» и "Ашагыдаш алты". Не наесться сливами "албухара" и грушами "малейке". Столы отдыхающих украшали огурцы из Чанахчи, ароматный мед из селения Ширлана, вкусный зарыслинский гаймак и халифалинская малина.

Бесспорно, излюбленным местом приезжающих в Шушу гостей был легендарный Джыдыр дюзю (Поле для скачек) с его неповторимой и уникальной природой. Его западная часть состоит из расположившихся друг за другом трех холмов, которые носят название Учмых (что в переводе означает - Три гвоздя). Эта местность была также своеобразным спортивным местом отдыха.

Несмотря на то, что при ханском дворе была зорхана - своего рода дворец спорта, большинство шушинцев, особенно молодежь, когда позволяла погода, предпочитали проводить встречи на Джыдыр дюзю. Здесь проводились встречи пехлеванов. Особенно много зрителей собиралось на встречах местных борцов с каким-либо знаменитым приезжим пехлеваном. Если приехавший пехлеван одерживал победу, он получал награду от хана и его торжественно вводили в крепость.

Огромный интерес вызывали состязания конников на Карабахских скакунах и игры в човган (поло), а также джигитовки. Кстати, скачки проводились не только на конях, но и на верблюдах. При Ибрагим Халил Хане, который был страстным любителем коней, на Джыдыр дюзю дважды в год проводились большие скачки. Рядовые скачки проводились еженедельно, попеременно на Джыдыр дюзю и во владенииях хана. Победители щедро награждались. Своего рода высшим классом джигитовки была игра "Бахарбанди". Наездник на полном скаку снимал и оставлял в назначенном месте папаху, ружье, кинжал, шашку, чуху. Затем в обратной последовательности он их должен был собрать и надеть, естественно, опять не сбавляя скорости. На искусстве джигитовки были основаны и такие популярные игры, как "Папах оюну" и "Яйлыг оюну".

На Джыдыр дюзю народ также собирался по праздникам и во время встреч зарубежных гостей. Тогда здесь под звуки музыки выступали канатаходцы, шуты, проходили представления на ходулях, также устраивались бои баранов и верблюдов.

Еще излюбленным местом отдыха и развлечений был Ашагы мейдан (Нижняя площадь), расположенный в восточной части города. Здесь располагались баня, цирюльник, несколько лавок мелкой торговли и бакалейных. Как пишет писатель Юсиф Везир Чеменземинли, на площади проводились петушиные и козлиные бои, которые собирали большое количество народа. Петухов перед боем для возбуждения кормили проперченным кишмишом. Козлам перед боем клали на голову хну, рога смазывали маслом, а на шею вешали гёзмунджугу (амулет от сглаза), украшали лентами.

Соколиная охота

Охота была очень популярна при ханских дворах в Азербайджане, а соколиная охота пользовалась особой любовью шушинских ханов и беков. Хищные птицы наряду с борзыми гнались за стадом джейранов и, часто опережая последних, останавливали жертву, ослепляя ее. Изображение соколиной охоты и самих сокольничих есть на многих азербайджанских миниатюрах. Предпочтительнее всех птиц был ястреб (сокол). Практически при каждом дворе имелась должность шахского или ханского сокольничего. Должность сокольничего была одной из самых престижных и высоко оплачиваемых при дворе. О том, что соколиная охота была популярна в Шуше, свидетельствует рисунок русского художника Верещагина. Несколько картин, выполненных шушинским художником Уста Гамбаром Карабахским, с изображением охоты есть в шекинском ханском дворце.

О том, какие первоклассные охотники были в Шуше, свидетельствует легенда, рассказанная историком Васифом Гулиевым.

Старший сын наследника Карабахского хана Ибрагим Халил хана, генерал-майора российской армии Мамедгасан аги Джаваншира, поэт, генерал-майор Джафаргулу хан Джаваншир (1787-1866) любил организовывать на Джыдыр дюзю всевозможные спортивные соревнования. Как-то он пригласил своих друзей из Баку, Тифлиса, Нахчывана, Шеки, Шамахы и даже из Санкт-Петербурга на такое представление. На Джыдыр дюзю были приглашены лучшие наездники Шуши. Они все демонстрировали очень сложные и красивые номера джигитовки. Но один из них показал такой высокий класс, что сразу привлек внимание петербургского гостя - офицера высокого ранга. Он подозвал юношу для знакомства. Им оказался третий сын проживающего в квартале Чухур Ширин бека Мухаммед. Когда после окончания джигитовки высокие гости были приглашены на прием, русский гость попросил взять с собой и юношу - джигита. Познакомившись поближе, он даже приглашает Мухаммеда поступить на службу в русскую армию. Прием проходил на открытом воздухе, и кто-то из гостей заметил высоко в небе парящую птицу. Никто не взялся определить что это за птица. Тогда Мухаммед попросил у русского офицера его пистолет и с первого выстрела положил птицу к ногам гостей. Птица оказалась орлом. Офицер был так поражен происшедшим, что, сняв с кителя свой орден, прикрепил его на грудь юноши.

При подготовке статьи использованы материалы из книг Фирудина Шушинского "Шуша", Чингиза Каджара "Старая Шуша", а также из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)