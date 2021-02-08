Как Шуша была городом долгожителей, всемирным курортом и лечебницей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шуша является не только колыбелью нашей музыки и поэзии, но по праву считается одним из самых красивых уголков Азербайджана, в свое время это был горноклиматический курорт, куда приезжали не только со всего Союза, но и мира. К большому сожалению, почти 30-летняя армянская оккупация наряду с архитектурными ценностями разрушила всю курортную инфраструктуру. Несмотря на это, наше государство обязательно все не только восстановит, но сделает намного лучше - город Шуша, который назван культурной столицей Азербайджана и претендует на культурную столицу исламского мира, вновь станет всемирным курортом и лечебницей.

Представляем читателям Trend Life материал об особенностях климата и лечебных источников города, а также факты из истории.

Как известно, Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693-1763), став со временем крупным центром торговли и культуры, а также местом, где можно было отлично отдохнуть и подлечить здоровье.

Шуша - горноклиматический и лечебный курорт. Город, расположенный на обширном плато на высоте 1400-1500 метров над уровнем моря, имеет много минеральных источников.

Известный журналист и близкий друг писателя Мирзы Фатали Ахундова Иван Сливицкий, побывавший в Шуше в 1857 году, писал: "Истинное богатство Шуши не заперто в подвалах и лавках базаров, она предлагает вам его бесплатно, она излечивает вашу больную грудь, освежает утомленную голову; это богатство - свежий, чистый воздух ее умеренно-прохладного климата. Как легко, приятно там дышится, с каким эгоистическим удовольствием в иные сумрачные, дождливые дни (в первых числах мая) вы усаживаетесь греться у камелька и думаете, что в это самое время почти половина народонаселения Закавказья изнемогает от зноя! Когда вас истомит сухое, пыльное Тифлисское лето, не пугайтесь расстояния, приезжайте в Шушу! Вас угостит она не только своим целебным воздухом, вы встретите там также самое радушное гостеприимство. Едва ли есть в Закавказском крае город с таким приятным и прохладным летом, какое постоянно бывает в Шуше; в летнее время здесь можно найти спасение и от удушливого жара Тифлиса, и от Эриванского, почти тропического зноя, и от Елизаветпольских летних лихорадок".

Сама природа Шуши способствует исцелению человека. Своим богатством, разнообразием и красотой она производит необычное впечатление на человека, здорового или больного, которое отражается на его общем состоянии.

Шушу, благодаря ее изумительной природе и целебному климату, в советские годы называли украшением Кавказа, очагом здоровья. Еще в 1940 году газета "Правда" писала: "Красивейший уголок Карабаха Шуша - город долголетия! Это действительно так. В Шуше можно встретить немало 100-110- и 120-летних людей. До 1939 года в Шуше жил 157-летний Габилькиши. Этот старец видел поэта Вагифа. В 1936 году, находясь в Шуше, народный поэт Азербайджана Самед Вургун подолгу беседовал с Габилькиши о Вагифе и о прошлом города. Габилькиши поднимался с Самедом Вургуном на "Девичью скалу". В 1939 году в республиканской олимпиаде народного музыкального творчества участвовал 146-летний шушинец Гасан Гамбалиев, который исполнил танец "Чанахгала". Джаббар Гаръягды до 83-летнего возраста не оставлял бубна. Эти долгожители взращены хлебом и водой Шуши, ее целительным воздухом и прекрасной природой".

Многообразна растительность Шуши и ее окрестностей. Повсюду тянутся дивные леса из дуба, акации и других древесных пород. В Шуше широко распространены лекарственные растения. Каждый листик здесь обладает целительными свойствами.

Климат Шуши был всесторонне изучен известными профессорами, которые дали высокую оценку лечебным свойствам курорта. Например, профессор, климатолог Иван Фигуровский в своих трудах отдает предпочтение Шуше, чем курорту Давосу: "Шуша по воздействию солнечных лучей, долготе дня и особенностям теплоты равна таким курортам, как Кисловодск и Абастумани. Шуша находится на юге нашей страны, где царит горный умеренный климат. Карабахские горы преграждают путь холодным ветрам, и это дает возможность использовать Шушу как зимний курорт".

Горный климат Шуши ускоряет обмен веществ и укрепляет организм. Исследования, проводившиеся в Шуше, показали, что вскоре после того как организм приспосабливается к местному климату, вес человека увеличивается, растет количество гемоглобина и кровяных шариков. Климат Шуши благотворно сказывается на лечении многих заболеваний. Вот что пишет об этом профессор, врач Илья Егоров: "Лечение различных форм туберкулеза в Шуше дало положительные результаты. Этот город подходящее место для лечения малокровных людей, маляриков (в особенности хронической малярии), для лечения детей, болеющих коклюшем, а также для людей, перенесших плеврит, подверженных быстрой утомляемости, и для лечения ряда других болезней. Всем известно, какое значение имеют для организма солнечные лучи. В Шуше и летом, и зимой много солнечных дней. Так же как и в других местах Кавказа, здесь из-за обилия дождей весной не чувствуется жары. Осенью и весной часто бывают сухие туманы. Росы здесь выпадает мало. Туман стелется в основном по утрам до 10—12 часов. Здесь почти постоянно дует слабый южный ветер. Все это создает хорошие условия для укрепления организма жителей Шуши. Мягкость климата бережет силы организма от резких перемен, содействует улучшению состава крови. Низкая температура укрепляет организм".

Ученый и врач, профессор Бахадур Эйвазов, посвятивший научные труды климату Шушинского курорта, рекомендует лечить здесь следующие болезни: хронический бронхит, хронический катар верхних дыхательных путей, начальную форму эмфиземы легких, начальную форму бронхиальной астмы, сухой и эксудативный плевриты, гипохромную анемию, неврастению, крайнее переутомление, истощение, детскую диспепсию, период излечения острых инфекционных заболеваний, начальные формы нарушения обмена веществ.

Многие отдыхали летом в Шуше, а тяжелобольные находили исцеление.

На ее территории имеется несколько лечебных источников. Среди чудотворных мест особое место занимает Туршсу (Кислая вода). Вода Туршсу действительно кисла. Многолетние медицинские исследования подтвердили, что эта вода является прекрасным средством для лечения желудочных заболеваний. Главной особенностью воды является то, что она вызывает аппетит. Рядом с Туршсу расположен другой минеральный источник Демирсу (Железная вода), рекомендуемый при ревматических заболеваниях. Таких минеральных источников в Шуше много. Дорога, идущая из селения Шырлан, расположенного на склонах зеленых гор, ведет к одноименному источнику кислой минеральной воды. Эта вода берет свое начало у подножья горы и течет к месту слияния реки Халифали с родником Сары Баба. Минеральная вода Шырлан рекомендуется при кишечно-желудочных заболеваниях, быстро восстанавливает нормальный состав крови, усиливает способность восстановления костного мозга.

Минеральные воды, относящиеся к группе калиум-карбонатных вод, значительно усиливают значение шушинского курорта. Эти родники ежедневно давали 510 тысяч литров минеральной воды. Не только минеральные, но и обычные воды Шуши очень полезны для здоровья. В народе говорили, что "сколько ни пей воды из Иса булагы и Сакили булагы, а все хочется пить еще и еще". На родниках Исы и Сакили очень любили отдыхать семьями.

В советские годы развитие курортной инфраструктуры Шуши приобрело новый размах. Уже в первые годы на отдых ежегодно прибывало 25-30 тысяч трудящихся. Лучшим был Дом отдыха № 1 Азербайджанского Совета профессиональных союзов, который создан в 1932 году. Вокруг корпусов дома отдыха густо росли фруктовые и декоративные деревья. Даже в самую жару здесь прохладно, дул свежий горный ветерок, ароматно пахло травами и цветами. Дом отдыха на 400 мест построен в таком месте, где, кажется, природа сосредоточила все свои дары, всю свою красоту. В летние дни число отдыхающих достигало до 4000 человек. В центре дома отдыха расположено двухэтажное здание из белого камня. Вокруг него разбиты цветники. Это здание столовой, рассчитанное на 300 человек. Кроме того, во дворе столовой под огромным раскидистым ореховым деревом были расставлены столы на 100 человек. Перед лестницей столовой течет прозрачная вода родника "Хан кызы".

Всюду царила чистота и аккуратность. Безусловно, чистый воздух, минеральные воды и живописные окрестности имели большое значение. Но для полноценного отдыха немаловажное значение имело и вкусное питание, особенно, экологически чистое. Дом отдыха имел свою ферму, на которой содержалось около 1000 овец и 25 дойных коров, имелось 150 ульев, большой огород и сад с более, чем тремя тысячами фруктовых деревьев.

Покидая дом отдыха, отдыхающие тепло отзывались о прелестной природе Шуши, о трудолюбивом коллективе. Например, в 1962 году 23 студента из Кубы написали в книге отзывов: "Наш народ от нас узнает об этих прекрасных местах отдыха в горах Кавказа, напоминающих горы Сьера-Маэстра на Кубе. Отсюда мы увозим богатую историю города Шуши, города, принимавшего нас как сыновей, любовь которого мы видели, чувствовали каждый день и которая навсегда останется в наших сердцах.

Мы, кубинцы, очень благодарны за хорошее и внимательное отношение к нам всех работников дома отдыха".

Десятки санаториев и лечебниц излечивали тысячи людей со всего света. Среди них, расположенный на северо-восточной окраине города в густой зелени в стиле архитектуры Азербайджана XIX века - Республиканский туберкулезный санаторий имени Хуршид Бану Натаван, а также Дом отдыха № 2 Азериттифаг, Республиканская оздоровительная школа, пионерский лагерь Министерства коммунального хозяйства, Межколхозный дом отдыха, несколько пансионатов, гостиницы и т.д.

При подготовке статьи использованы материалы из книг Фирудина Шушинского "Шуша", "Чингиза Каджара "Старая Шуша", а также из открытых источников в интернете.

Материалы о культуре и традициях города Шуша можно прочитать по ссылкам:

https://www.trend.az/life/interesting/3375144.html

https://www.trend.az/life/interesting/3371900.html

https://www.trend.az/life/interesting/3369240.html

https://www.trend.az/life/interesting/3368113.html

https://www.trend.az/life/interesting/3363290.html

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)