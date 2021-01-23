Свадебные традиции и ритуалы города Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский свадебный обряд является одним из наиболее значительных и торжественных семейных обрядов нашего народа, связанный с обязательным выполнением множества ритуалов. Сама свадьба складывается из трёх этапов: досвадебный период (сватовство, обручение, заключение брака), свадьба и послесвадебный период. В каждом городе, регионе и даже селе были и остаются свои традиции и ритуалы. Представляем читателям Trend Life материал о свадебных традициях и ритуалах жителей древнего азербайджанского города Шуша.

Как и во всем Азербайджане, свадьбы ("той") в Шуше проходили очень красочно, торжественно и весело, были общегородским праздником. Как правило, они проходили летом, если конечно, на этот период не приходились месяцы Рамазан или Махаррам. Ведь зимы в этой горной местности суровые, да и летом шушинцы, которые жили и работали в других местах, возвращались в родные края. Также было принято проводить свадьбы в период праздника Новруз, или, чаще, ранней осенью.

Каждая свадьба была большой концертной программой!

На свадьбы в прежние времена приглашали ашугов, ханенде со своими трио исполнителей мугама, а зажиточные шушинцы - даже несколько коллективов. Именно эти свадьбы также служили развитию национальной музыки и мастерства, популяризации исполнителей мугама и народных песен в те времена, когда не было телевизоров и радио и были редки концертные программы. Каждый из исполнителей традиционно исполнял, выражаясь современным языком, свои хиты и обязательно представлял новые композиции. Каждая свадьба была большой концертной программой!

В Шуше свадьбы проходили 3, 7, 14 и 21 день – все зависело от числа гостей и материального достатка устроителей свадьбы. Люди приходили на свадьбы даже без приглашения, и не для того, чтобы отведать отменные блюда карабахской кухни, а чтобы собственными глазам увидеть именитых ханенде и ашугов, послушать их исполнение. Среди них были такие мастера, как Гаджи Гуси, Мешади Иси, Шахназ Аббас, Кечячиоглу Мухаммед. Бюльбюльджан, Джаббар Гаръягдыоглу, Хан Шушинский, Сеид Шушинский и многие другие. Не каждого музыканта приглашали на свадьбу, да и не каждый музыкант принимал приглашение, и выступать на свадьбе было особой честью и привилегией. Это не сравнить с современным периодом, когда на свадьбах практически нет мугама и ашугской музыки, а к свадебным исполнителям некоторые относятся без должного уважения. Раньше все было совсем по другому! И, кстати, гонорар музыкантов никогда заранее не обговаривался, а знакомые и родственники не приносили деньги или подарки. Зато, когда люди танцевали, то было принято осыпать деньгами (так называемый "шабаш") танцующих гостей, музыкантов и исполнителей, и все средства доставались только музыкантам. "Шабаш" собирал специальный человек, которого в Шуше называли "той-падшахы", который также одаривал самых умелых танцоров и исполнителей из числа гостей.

Как правило, трехдневные свадьбы ограничивались коллективом ашугов и одним мугамным трио. На семидневные свадьбы приглашались уже семь коллективов ашугов и ханенде, у каждого из которых был свой коронный стиль исполнения. Например, среди исполнителей мугама было принято в первый день свадьбы исполнять "Раст", во второй – "Джахаргях", и далее по дням – "Шур", "Сегях", "Баяты-Исфахан", "Рахаб" и наконец "Шюштер". В эти дни также проходили меджлисы – вечера поэзии, где звучали газели, дастаны, рубаи и другие произведения классиков и современников того времени.

А дочь последнего Карабахского хана Мехтигули-хана - классика национальной поэзии, поэтессы Хуршидбану Натаван для своего сына, тоже по имени Мехтигули-хан, провела 40-дневную свадьбу! Это был большой, выражаясь современным языком, фестиваль музыки, танцев и поэзии с участием гостей и артистов со всего Азербайджана, а также из Грузии, России, Ирана и Турции. Каждый из дней был посвящен определенному музыкальному или литературному жанру или городам Азербайджана. Причем, на протяжении этих 40 дней по поручению Хуршидбану Натаван всем бедняков города и окрестных деревень угощали пловом и дарили подарки. Весть об этой грандиозной свадьбе распространилась по многим странам!

Досвадебные традиции

Праздничный цикл состоял из трех частей: предсвадебная, свадьба и послесвадебная. Предсвадебный период состоял из нескольких этапов: смотрины ("гызгёрмя), предварительный сговор ("хя" алмаг"), сватовство ("эльчилик"), помолвка-обручение ("нишан"), обряд раскроя свадебной одежды невесты, обряд окрашивания хной и т.д.

Девушка не могла появляться в обществе мужчин с открытым лицом. Молодым людям приходилось искать информацию о девушках на выданье у сестер и родственниц, бабушек и матерей. Молодые парни даже тайно ходили к родникам, чтобы выбрать себе невесту. Иногда в процессе выбора участвовала посредница - арачи, этакая местная "всезнайка". Затем родители совершали визит в дом потенциальной невесты на смотрины, а через несколько дней в дом отправлялись свахи. На "кичик нишан" (малое обручение) приходили родители жениха и самые близкие родственники, всего 5-6 человек. Согласие родителей невесты выражалось поднесением гостям сладостей. На палец девушки надевалось кольцо, называемое в народе "хя" узюйю" (кольцо согласия).

После этого наступало время сватовства. В число сватов обычно входили отец, мать, дядя жениха по матери - дайы, дядя жениха по отцу - эми, старший брат, близкие родственники и уважаемые люди города из друзей или соседей. И только после всех этих традиционных ритуалов происходил "нишан".

Обручение проходило в доме невесты. Большая группа родственников и близких жениха отправлялась в дом невесты с подарками для нее. Подарки состояли из различных сладостей, отрезов на платье, кожаных башмаков, шерстяных и шелковых джорабов (чулок). Все это помещалось на "хонча" - медные подносы, накрытые красочными, дорогими покрывалами. Весь процесс обручения сопровождался пением и танцами, девушке надевали обручальное кольцо.

Среди свадебных традиций раньше был и своеобразный выкуп - "башлык". В Шуше он не практиковался, но при заключении "кябина" (брачного договора) указывалась сумма денег ("мехр"), которую муж должен был выдать жене при разводе по желанию мужа. Срок между обручением и свадьбой был различным - от 2 месяцев до 2 лет. Обрученная девушка оставалась в отцовском доме и готовилась к свадьбе. Все это время семья жениха должна была посылать в дом невесты подарки во время различных праздников – Гурбан, Оруджлуг, Новруз. А в период созревания фруктов посылали свежие фрукты - "нубар". Кстати, до свадьбы невеста должна была соткать для будущей семьи ковер. День, когда невеста приступала к работе на ткацком станке ("хана"), торжественно отмечался обеими семьями как "хана узатма". Когда ткацкий станок был готов к работе, мать невесты приглашала сватью - мать жениха. Та приходила с родственниками и всевозможными подарками, включающими "хонча" для невесты.

За несколько дней до свадьбы в доме невесты собирались женщины с обеих сторон будущей семьи. Здесь происходила церемония "парча бичини" (раскрой одежды) и распределялись роли между основными, помимо жениха и невесты, действующими лицами предстоящей свадьбы. Наставница невесты из числа ее пожилых родственниц совместно с подругами невесты одевала ее, красила ей руки и ноги хной, сопровождала невесту в дом жениха. За день до отправки невесты в дом жениха близкие подруги и наставница занимались ее туалетом и совершали церемонию "хна йахты" (нанесение хны). При этом на ладони и ступни невесты наносилась хна как средство от сглаза. Ее примеру следовали все участницы торжества. Эти церемонии проходили очень торжественно, с песнями, танцами и угощением.

Как проходило свадебное торжество

В Азербайджане свадьбы были раздельные для мужчин и для женщин. Они устраивались в специальных палатках, которые назывались "магара". Для женщин свадьба проходила в утренние часы, а для мужчин - в вечерние часы. Обязательно на свадьбе должна быть музыка. На женской свадьбе было принято танцевать и петь, тогда как мужчины больше предпочитали слушать музыку, предаваясь беседам. Но, конечно, и мужчины танцевали на свадьбах. Причем, были приняты одиночные танцы, и когда кто-то танцевал, другие в знак поддержки хлопали в такт мелодии. Люди знали, кто лучше всего танцует в Шуше, и они были почетными гостями свадеб. А те, кто не участвовал в свадебном торжестве, издали услышав музыку, уже знал, кто поет или танцует. Например, в начале XX века под мелодию "14 nömrəli" лучше всех танцевал Мехти бек, "Çanaqqala" – Аваз бек, "Gəlin, gedək Daşaltına gəzməyə" – Пендир Алекбер, "Mirzeyi" – Тембеки Ибрагим. Среди женщин "Tərəkəmə" и "Uzun dərə" лучше всех танцевала Гамар, дочь Ширинчи Юсифа, "Qəşəngi" – Фатма, дочь Гассаба Шамиля, а Гамза хала танцевала "Vağzalı" аж в девяти разновидностях.

Свадьба состояла из художественной части (музыка, танцы, песни, игры) и пиршества в доме жениха. О начале свадьбы извещал призыв музыкантов (на барабане и зурне) у ворот дома или во дворе усадьбы. Свадьба праздновалась вначале в доме невесты, а затем в доме жениха, отдельно мужчинами и женщинами. Дома ("имарет") в Шуше были большие, и там всегда были залы для больших торжеств. Несмотря на это, свадьбы часто проводились во дворах усадеб. Обязательным угощением на всех свадьбах был плов.

До начала свадебного торжества проводилась церемония бракосочетания. С этой целью два доверенных лица ("векил") от обеих сторон шли к священнослужителю ("молла"), который заключал "кябин" (брачный акт). В него включался перечень вещей, которые жених дарил невесте, а также список ее приданого ("джехиз"). Обязательной составной частью свадьбы являлся осмотр приданого близкими родственниками жениха. Музыка, танцы и песни сопровождали свадебную церемонию вплоть до ее окончания, т.е. до переезда девушки в дом мужа.

Свадебные коллективные игры и развлечения

Обязательным элементом шушинских свадеб были различные коллективные игры и состязания (скачки, борьба, стрельба из лука, метание копья и др.) на Джыдыр дюзю. К скачкам, джигитовке, борьбе и другим состязаниям молодежь готовилась заранее и с большим нетерпением ждала их начала. Победители этих соревнований пользовались большим почетом в городе и в селениях и щедро одаривались устроителями свадьбы и зрителями. Широкое распространение имела игра "Дуваг гапма" (похищение вуали). В день свадьбы участники съезжались к дому невесты на конях. Одному из них, обычно близкому родственнику, поручалось отвезти вуаль в дом жениха, за что он должен был получить награду. Всадник, высоко держа в руке вуаль, устремлялся к дому жениха. Остальные участники игры старались эту вуаль на полном скаку у него отобрать. Во главе шушинской свадьбы обычно был "свадебный падишах". Он выбирался из числа авторитетных шушинцев, разбирающихся в музыке и обладающих организаторскими способностями. У него был поверенный, вооруженный шуточной плеткой. Он, следя за порядком на свадьбе, мог наказать нарушителей плеткой или потребовать исполнения песни, стихов или забавных историй.

После свадьбы - обряды и подарки

Церемония переезда невесты в дом мужа ("гялин гяльди") начиналась с отвода ее в баню, украшения и прощания с отцовским домом, родителями и родственниками. Родители, родственники, подруги подходили к одетой в белое платье и с белой фатой невесте попрощаться, многие плакали. Был такой обряд - подруги, пожелав невесте счастья, прокалывали иглой с зеленой ниткой ее вуаль, а затем воротник, прося Аллаха даровать счастья и им. Все эти действия сопровождались исполнением специальных ритуальных песен. Приданое в старой Шуше торжественно, под барабанную дробь, перевозилось в дом невесты на верблюдах или лошадях, украшенных цветными кисточками, бусами, ракушками, красивыми цепями и колокольчиками. Невесту в дом жениха везли на лошади или на арбе, позже на фаэтоне, в сопровождении наставницы, подруг, близких родственников и соседей. Перед свадебным кортежем несли зеркало и свечи. В шушинской свадьбе большую роль играли различные виды сладостей - ими одаривали друг друга, осыпали молодых, дарили музыкантам.

Дорогу невесте и свадебному кортежу часто преграждала молодежь, требовавшая определенного, порой чисто символического выкупа. В доме жениха невесту осыпали сладостями, монетами, зерном (пшеницей или рисом), под ноги ей у порога дома клали тарелку, которую она должна была раздавить. Ей желали также преодоления всех трудностей, которые повстречаются в новой жизни. Младший брат жениха или один из его двоюродных братьев трижды опоясывал талию невесты красным поясом или надевал на нее свой пояс и папаху. На колени невесты сажали 2-3-летнего мальчика с пожеланиями родить мальчика-первенца. В первый день из дома жениха молодым присылали яичницу и "гуймаг" (сладкая мучная каша на масле). По истечении трех дней, во время которых молодая не показывалась в доме, у зятя устраивалось торжество - "узе чыхды" (выход). В этот день молодая выходила к собравшимся родителям и родственникам мужа. Присутствовавшие преподносили ей различные подарки. Все это сопровождалось угощениями, хороводами и песнями. Молодую осыпали "ногулом" (восточная сладость) и конфетами с пожеланием быть плодовитой.

Семьи в старой Шуше были большими и дружными. С малых лет детей учили уважать старших и помогать во всем пожилым. Так было и будет и в освобожденной Шуше.

При подготовке статьи использованы материалы из книг Чингиза Каджара "Старая Шуша", Фирудина Шушинского "Народные музыканты Азербайджана - "Размышления музыковеда", Юсифа Везира Чеменземинли "Избранные произведения", открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов)