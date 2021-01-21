История создания "Хан-гызы булагы" – как в Шушу был проведен первый водопровод (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во время недавнего визита в город Шуша Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об участии в торжественном открытии построенного по инициативе великого лидера Гейдара Алиева мавзолея Моллы Панаха Вагифа, которое состоялось ровно 39 лет назад - 14 января 1982 года. Глава государства показал памятное фото, запечатлившее Общенационального лидера Гейдара Алиева, которое было сделано перед "Хан-гызы булагы". Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева сделали памятное фото перед родником.

Представляем читателям Trend Life историю создания первого водопровода в Шуше, который известен как "Хан-гызы булагы", что в переводе с азербайджанского означает "Родник Ханской дочери". Водопровод был проведен на средства дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана, классика национальной поэзии, поэтессы Хуршидбану Натаван.

На протяжении всей своей жизни Хуршидбану Натаван заботилась о простом народе, занималась просвещением и проводила благотворительные акции. Самым дорогим подарком ханской дочери родному городу, столице Карабаха Шуше, стал проведенный 10-километровый водопровод от родника Иса булагы, спускающегося с горы Халифали (в Баку аналогичный проект был осуществлен лишь через несколько десятилетий стараниями другого великого мецената - Гаджи Зейналабдина Тагиева). Поэтому благодарные жители назвали водопровод "Родник Ханской дочери".

Как известно, Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом. Хотя Шуша была одним из немногих городов Азербайджана, где уже тогда функционировала канализация, оставалась проблема снабжения водой. После основания города во дворах вырыли колодцы, но вода оказалась соленой и не пригодной для питья. В городе было всего два колодца с пресной питьевой водой, которые, естественно, не могли удовлетворить потребности населения численностью около 30 тысяч человек. Поэтому приходилось доставлять воду на арбах из кяхризов окрестных сел и рек Дашалты и Халифали, находящихся в 3-4 км от города, и стоила она довольно дорого. Богатые семьи расходовали на воду ежегодно 50 рублей. Городской же бедноте часто приходилось пользоваться соленой водой из колодцев, часть жителей собирала стекающую с крыш дождевую воду в специальные емкости (су амбары), закопанные в землю в углу двора. Для обеспечения города питьевой водой ежегодно расходовалось до 8000 рублей серебром. Пресную воду привозили в специальных бурдюках (тулуг) бурдючники (тулугчу) и разливали в большие глиняные кувшины, зарытые в землю во дворах шушинцев. Воду также хранили в ведрах особой оригинальной конструкции - сатылах.

Водопровод был построен из специально изготовленных гончарных труб и обошелся в 20 тысяч рублей, что было очень большой суммой для того времени. От местности Ястыгала водопровод разветвлялся по двум направлениям - к Ханскому дворцу и жилому массиву верхней части города. Здесь было построено два восьмиугольных, красиво облицованных, павильона со скрытыми бассейнами и шестью кранами.

Открытие первого водопровода в Шуше состоялось 18 августа 1873 года в очень торжественной обстановке с участием гостей из Ширвана, Шеки, Гянджи, Нахчывана и других мест. Пиршество было организовано в Ханском саду с национальными песнями и танцами, участием исполнителей мугама и ашугов. Хуршидбану Натаван появилась в сопровождении сына Мехти Гули хана, его жены и членов ее семейства.

После этого знаменательного события выросло количество бань и улучшилось озеленение города. В неделю раз Хуршидбану Натаван расстилала у родника большие ковры, угощала обедом и дарила подарки бедным девушкам, приходившим за водой. В Шуше сложено немало песен о роднике "Хан-гызы булагы". Жители города говорили, что "вода родника Ханской дочери остужала сердца, как стихи самой Натаван, словно это была не вода, текущая среди камней, а мысли и чувства поэтессы".

При подготовке статьи использованы материалы из книг Фирудина Шушинского "Шуша" и Чингиза Каджара "Старая Шуша".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)