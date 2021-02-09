Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО)

Интересное 9 февраля 2021 18:47 (UTC+04:00)
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как и все азербайджанцы, карабахцы в старину сохраняли доисламские традиции поклонения огню, воде, у них был культ диких животных (поклонение волку), деревьев, гор и т.д. К паломничеству к этим языческим святым местам - зиярат относились так же серьезно, как, скажем, к паломничеству к мусульманским святыням: гробницам выдающихся деятелей культа, суфийских шейхов. Место паломничества называлось зияратгах. После принятия Ислама паломничество совершали, когда надо было что-то попросить у Всевышнего или поблагодарить Его за благополучное завершение какого-то эпизода жизни или мероприятия. Каждое святое и чудотворное место - оджаг (священный очаг, пир, святилище) имел силу в чем-то определенном. Один помогал женщинам, желающим или ждущим ребенка, другой – воинам, третий – обрести здоровье или материальные блага, четвертый - выйти замуж, пятый - избавиться от проклятий или порчи и т.д. Священные очаги в Азербайджане и по сей день являются местами паломничества. Оказавшись около них, каждый человек чувствует энергетическое дыхание земли. В этих местах можно молиться только Всевышнему, и большим грехом считается просить помощи у душ усопших святых людей.

Этот материал Trend Life посвящен местам поклонения жителей старой Шуши. К сожалению, эти места паломничества разрушены и осквернены армянскими вандалами в период почти 30-летней оккупации.

В Шуше и ее пригородах были следующие пиры-оджаги: Турбе (Turbə), Могила Гейдара (Heydər türbəsi), Могила Сеида Мирфесиха (Seyid Mirfəsih türbəsi), Чудо Хазрата Али (Həzrət Əli kahası (Nəzir kahası)), Целительный очаг Хазрета Аббаса (Həzrət Abbas şəfa ocağı), Очаг Мир Мехди ага (Mir Mehdi ağanın ocağı), Очаг Гасым ага (Qasım ağanın ocağı), Очаг Сеид Халила (Seyid Xəlil Seyid Əli oğlunun ocağı), Саггахана и Пиргах (Saqqaxana və Pirgah pirləri), целительный очаг Двух минаретов (İki minarəli şəfa ocağı) и другие. Надписи в священных местах сопровождались аятами и сурами священного Корана.

Среди даров, оставляемых у пира, - сласти, деньги; там возжигают огонь, бросают камешки, как бы сбрасывая с себя все плохое, приносят в жертву животных (чаще баранов и петухов). Когда дают обет принести жертву на пире, жертвенную пищу (назир), по обычаю предлагают отведать всем присутствующим: "Назири гайтармаг олмаз" - "От жертвенного дарения отказываться нельзя".

Об одном из мест паломничества в Шуше - Пир Сары Бека - написано в книге Курбана Саида "Али и Нино":

"Вокруг города было бесконечное количество пиров - мест поклонения, среди которых, несомненно, первое место занимали два дерева святого Сары Бека. Туда карабахцы повели меня в первый же день приезда. Могила святого находилась в часе езды от города. Ежегодно, в определенный день, все горожане собираются здесь поклониться могиле святого. Люди рассаживаются под священными деревьями, трапезничают. Отличающиеся особым благочестием не идут, а ползут к могиле на коленях. Дело это трудное, поэтому причисляется к особым заслугам. Деревья, растущие на могиле святого, трогать руками запрещено. Того, кто коснется хотя бы листика на тех деревьях, немедленно разобьет паралич. Вот каким могуществом обладает Сары Бек! Однако никто до сих пор не смог толком объяснить мне, какое же чудо явил этот святой. Вместо этого мне во всех деталях начинали рассказывать об одном случае, происшедшем с ним. Как-то Сары Бека преследовали враги. Конь его мчался по гребню горы, которая и по сей день возвышается недалеко от Шуши. Когда преследователи совсем уже настигали святого, Сары Бек резко натянул поводья, и его конь одним могучим прыжком перелетел через горы, скалы, пролетел надо всем городом. Правоверные и сейчас могут видеть отпечатки следов копыт этого замечательного коня. Я выразил сомнение в возможности подобного прыжка. Мои собеседники были оскорблены до глубины души.

- Но, ага, это ведь был карабахский конь! - возразили мне. И тут же рассказали мне очередную легенду о карабахских конях".

Одним из самых почитаемых мусульманских пиров для шушинцев был мавзолей умершего в 1273/74 году высокопочитаемого суфийского шейха Баби Ягуба (Şeyx Babı türbəsi), расположенный в селе Баби Физулинского района. Исследователи считают, там же располагались кладбище, мечеть и ханега Баби Ягуба.

Другим очень почитаемым мусульманским пиром был расположенный в Джебраильском районе в селе Шыхлар мавзолей Шых Баба (Şıx Baba türbəsi, ХII-ХIII века).

Интересно, что когда дочь последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана, внучка Ибрагим Халил-хана, поэтесса Хуршидбану Натаван вышла замуж за князя, генерал-майора Хасай-хана Уцмиева, долго не могла забеременеть. Убедившись, что врачи жене никак не могут помочь, высокообразованный князь везет ее в Баку на знаменитое Шиховское святилище, которое, как считали многочисленные паломники, помогало женщинам решать их проблемы. Это помогло, и приблизительно через год, в 1855 году, у нее рождается сын, которого она называет Мехтигулу-хан в честь его деда, а еще через год дочь, Фатма Бике, получившая в народе имя Хан Бике. Побывавший на Кавказе известный писатель и путешественник Александр Дюма (отец) так описывает это событие: "Мечеть (ред. оджаг) - место поклонения бесплодных женщин, они приходят сюда пешком, молятся и в течение года получают способность рожать. Княгиня Хасар (Хасай) Уцмиева (ред. женщину назвал по имени мужа), с которой мы обедали накануне, находилась в этом самом положении. Она сходила на поклонение в святую мечеть - и в тот же год родила. Князь в благодарность за этот небесный дар провел за свой счет дорогу - от Баку до мечети".

Другие материалы о культуре и традициях города Шуша можно прочитать по ссылкам:

https://www.trend.az/life/interesting/3375144.html

https://www.trend.az/life/interesting/3371900.html

https://www.trend.az/life/interesting/3369240.html

https://www.trend.az/life/interesting/3368113.html

https://www.trend.az/life/interesting/3363290.html

https://www.trend.az/life/interesting/3377293.html

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Наталья Кочнева)

Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Image
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Места поклонения жителей старой Шуши - святые места, оджаги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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