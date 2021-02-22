Həmişə təmizlikdə! Бани города Шуша – старинные традиции, особенности для женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Həmişə təmizlikdə! – так в Азербайджане принято говорить человеку, который посетил баню, что в дословном переводе означает "Всегда в чистоте".

Бани в Азербайджане исторически являлись не только местами отдыха и наведения чистоты, но и имели общественную значимость. Люди приходят сюда не только попариться, но и обсудить важные дела, здесь решались многие общественные и даже политические проблемы. И в настоящее время по всей стране можно встретить бани, возраст которых насчитывает много веков.

Этот материал Trend Life посвящен баням Шуши и старинным обычаям.

Как известно, Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом. Большую роль в градостроительстве сыграл визирь правителя, классик национальной литературы, поэт Молла Панах Вагиф, который непосредственно принимал участие в строительстве многих объектов в городе, в том числе бань. Особенно интенсивно строительство разворачивается при Ибрагим Халил-хане, сыне Панах Али-хана. В те годы Шуша была одним из немногих городов Азербайджана, где функционировала канализация, однако были проблемы с водоснабжением.

После основания города во дворах вырыли колодцы, но вода оказалась соленой и не пригодной для питья. В городе было всего два колодца с пресной питьевой водой, которые, естественно, не могли удовлетворить потребности населения численностью около 30 тысяч человек. Поэтому приходилось доставлять воду из окрестных сел и рек Дашалты и Халифали, находящихся в 3-4 км от города, и стоила она довольно дорого.

Большую роль в этом сыграла дочь последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана, внучка Ибрагим Халил-хана, поэтесса Хуршидбану Натаван, которая провела в Шушу 10-километровый водопровод от родника Иса булагы, спускающегося с горы Халифали. Поэтому благодарные жители назвали водопровод "Родник Ханской дочери". Торжественное открытие первого водопровода в Шуше состоялось 18 августа 1873 года, после чего выросло количество бань.

Шуша была разделена на 17 мехелле-кварталов, где находился общественный центр с площадью, на которой размещались мечети, при ней, или отдельно, школа (мектеб) или университет (медресе), баня, торговый центр и родник. Из них 9 Нижних кварталов (Ашагы мехелле): Гурдлар, Сейидли, Гуйулут, Чухур, Дёрдлер гурду, Гаджи Юсифли, Дёрд чинар, Чёл гала и Джульфалар. И 8 Верхних кварталов (Юхары мехелле): Мердинли, Саатлы, Кечерли, Мамайы, Ходжи Мирджанлы, Демирчилер, Тезе мехелле и Хамам габагы. Кстати, Хамам габагы переводится как "У бани" и названа в честь бани Абдул Самед Бека – это была одна из первых бань в Шуше.

Центральная баня, в которой использовалась питьевая вода, получила название "Ширин су" хамамы (баня "Пресной воды"). Она была построена искусными мастерами и была очень экономичной. Старожилы Шуши утверждали, что вода в ее котле подогревалась чуть ли не одной свечой. Она была построена Хуршидбану Натаван в 1878-1880-годах. Архитектором был Кербелайи Сафихан Карабахи.

Кроме того, в старой Шуше были также известны бани Угурлу Бека, Гази Мирза Аги, Али Бека Фуладова, Рустам Бека, Бахман Мирзы, Хаджи Абдурагима, Хейрансы, Хаджи Салеха, Шахбаза, Хаджи Амираслана и по две бани Мешади Гули Хана, Хаджи Рза и Ага Киши. Иногда баня закрывалась, и ее переоборудовали в зорхана, где проводились спортивные состязания пехлеванов (борцов и силачей). В хамамах традиционно проводили обряды свадебного омовения.

Красочно и с большой фантазией, также в лубочной манере, в старой Шуше были расписаны бани. Основная часть росписей приходилась на фасад и предбанник. Большинство бань изнутри и снаружи были расписаны батальными и охотничьими сценами, фрагментами борьбы пехлеванов и иллюстрациями к произведениям классиков азербайджанской литературы. Большое отверстие на куполе главного помещения использовалось для его проветривания и освещения. Благодаря ему дождевая вода собиралась в бассейне, расположенном в центре помещения, а потом по трубам вытекала в канализацию. Большинство бань состояли из купального зала с просторными нишами, где можно было отдохнуть и попить чаю после бани, и предбанника. Высота купола не превышала поначалу 2-3 метров для того, чтобы сохранить тепло горячей воды, поступающей по трубам в мыльню из хазны. В мусульманской бане не было бассейна, где можно бы погрузиться в воду - стоячая вода считалась нечистой.

В шушинских банях для мужчин и женщин выделялись свои отдельные дни купания. Как правило, в нечетные дни в бане мылись мужчины, а в четные - женщины, поэтому в бане два входа. Но посещали ее обычно по выходным. В старину выходным днем у азербайджанских мусульман считалась пятница. В бане проводили несколько часов подряд, а некоторые даже приносили с собой еду. Здесь также играли в карты или нарды.

Посетителей в бане обслуживали: брадобрей (деллек), терщик (кисячи), массажист и кальянщик. Обмываться было принято при помощи железной кружки.

Главным считался разливальщик горячей воды. Он сидел на каменной скамье у отверстия, ведущего в помещение, где находилось хранилище с горячей водой - хазна, и посредством черпака на длинной деревянной ручке доставал оттуда воду, которую разливал в выставленную перед ним посуду. Особым уважением пользовались опытные банщики – кисячи, которые также выполняли роль массажистов. Название этой профессии дала рукавица, сделанная из жесткого материала, при помощи которой делают своеобразный пилинг-массаж. Мокрое тело просто трут кися до тех пор, пока не отойдет вся "скрытая" грязь и отмершие клетки кожи. Это традиционный способ мытья в Азербайджане, его многие практикуют и дома – разумеется, до и после нужно принимать душ. Оттереть, таким образом, самого себя трудно, потому что тереть нужно очень сильно. Для этого и нужен кисечи – пока он работает, клиент отдыхает. После такого массажа посетители говорили, что скинули груз со своих плеч.

Кстати, купаться как мужчинам, так и женщинам полностью раздетыми считалось неприличным. В раздевалки (джанмекян) гостям выдавали (или приносили с собой) большое полотенце (фите), которое оборачивали вокруг бедер.

Особое место баня занимала в жизни женщин, это было для них своеобразным клубом. Согласно шариату, если муж не пускал жену в баню, она могла потребовать развод. Некоторые женщины ходили в баню дважды или трижды за неделю. В женские дни (четные дни) у бани развешивалась красная ткань.

Женщины побогаче ходили в баню вместе со слугами, которые таскали все необходимое для отдыха. С собой сюда брали не только принадлежности для мытья, но и фрукты, сладости. Только в бане женщины могли спокойно, не торопясь, обсудить свои проблемы с подругами, делились секретами, могли себя показать и других посмотреть, продемонстрировать свои новые одежды и украшения.

В свой банный день женщины не торопились домой: стирали бельё, мыли детей, а затем занимались собой: совершали намаз, красили волосы, в специальных чашках были приготовлены хна и яйца для укрепления корней волос.

В бане матерями сыновей часто выбиралась невеста для сына, поэтому молодым девушкам надлежало вести себя здесь очень достойно. К тому же, в хамаме нельзя спрятаться за макияжем или одеждой, которые скрывают все недостатки. Так что проводились своеобразные смотрины невест. На протяжении всего обряда здесь играла музыка, родственники и близкие пели, танцевали и ели сладости.

Хамам сандыгы (банный сундук) использовался для переноса и хранения вещей, приносимых в баню. Крышка и основание сундучка разъединялись, и их можно было использовать как банные тазики. Женщины в хамам сандыгы приносили с собой в баню всевозможные благовония, хну, басму, сурьму, смягчающие масла и др. Чаще всего хну и басму клали дома за день до посещения бани. В бане их смывали. Масла и благовония втирали в тело сразу после бани. В бане хной и басмой красили руки и ноги невестам. Хна наносилась и по праздникам. Многие женщины приходили в баню, украшенные всевозможными ювелирными изделиями. Здесь проходил негласный конкурс красоты и достатка. Во время купания драгоценности помещались в хамам сандыгы, который запирался висячим замком и сдавался на хранение смотрительнице бани.

После завершения купания и достижения полной физической чистоты тела полагалось произвести и ритуальное очищение купающегося. Для этого необходимо было обмыться чистой водой из чаши, называемой гырх ачар (сорок ключей). Поэтому ее еще называют чилджам (чаша окропления). После этого к вам не должен был никто прикасаться до полного высыхания.

Кстати, установленной платы не было. У входа всегда стояла шкатулка, куда клали деньги после выхода из бани. Считалось, что человек платит за удовольствие...

При подготовке статьи использованы материалы из книги Чингиза Каджара "Старая Шуша" и из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)