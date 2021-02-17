Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО)

Интересное 17 февраля 2021 17:23 (UTC+04:00)
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Физической подготовке воинов всегда уделялось особое внимание и для этого использовались различные методы. В Азербайджане с этой целью в основном использовали зорхану, човган и скачки, которые со временем также стали народными играми. Известны были зорхана в Баку, Гяндже, Ордубаде, Нахчыване, Шеки, Ширване, Шуше и в других больших городах. Это материал для читателей Trend Life посвящен занятиям спортом в старинной Шуше, основанной в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693-1763).

Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя

Борьба в Шуше, как и во всем Азербайджане, с давних пор очень популярна. Распространение зорханы и развитие национальной борьбы относится к эпохе азербайджанского государства Сефевидов и связано непосредственно с именем его основателя Шаха Исмаила Хатаи. Время сплошных противостояний и непрекращающихся войн требовало смелых, выносливых и сильных людей. В военных действиях важную роль играли пехлеваны - силачи, и поэтому их подготовке уделялось особое внимание.

Зорхана (zorxana) - вид традиционной городской спортивной арены. В переводе с азербайджанского слово "зор" означает "сила", а слово "хана" – "дом", т.е. дом силы, где готовились пехлеваны – мастера по поднятию тяжестей и борцы. Это были своего рода дворцы спорта и тренажерные залы, которые имелись почти в каждом квартале средневековых азербайджанских городов. Иногда под зорхана арендовались бани. Тренеров называли пехлеванбаши. Звание пехлевана подтверждалось специальной грамотой, а сам пехлеван приглашался ко двору и пользовался всевозможными привилегиями.

Сохранились сведения о большой зорхана в Ханском саду Ибрагим Халил – хана (сын Панах Али-хана), который был большим любителем всевозможных спортивных игр. расположенной. А также мини-стадионе на 250-300 зрителей для зорханы, построенной Джафаргулу-ханом (правнуку Панах Али-хана).

Из истории известно, что Джафаргулу-хан Джаваншир увлекался поэзией, писал стихи под псевдонимами "Нава" и "Ариф". Очень любил и хорошо знал музыку, и сам играл на нескольких инструментах, прекрасно разбирался в тонкостях мугама, и выступать перед ним отваживался не каждый ханенде или музыкант.

Его страстью было организация состязаний местных и приезжих пехлеванов, всегда щедро одаривал победителей. Однажды, один из таких приезжих пехлеванов-победителей закапризничал при подсчете денежного вознаграждения, предложенного ему ханом. Тогда Джафаргулу-хан попросил прислугу принести большой медный поднос - сини и предложил пехлевану его согнуть. Все попытки согнуть толстое медное блюдо у пехлевана закончились неудачей. В ответ на это хозяин дома взял блюдо двумя руками и сложил его как лист бумаги. Сконфуженный пехлеван тут же исчез и больше его никто не видел.

Джафаргулу-хан проводил состязания не только в своей зорхане, но и на горной равнине Джыдыр дюзю (Поле для скачек), куда любил приглашать гостей из Санкт-Петербурга, Тифлиса, Шамахы, Гянджи и др.

Борцы-пехлеваны приезжали со всех концов Азербайджана, Ирана и Турции. Знаменитых пехлеванов приглашали персонально. Часто официальные встречи соседних ханов заканчивались поединками пехлеванов, представляющих гостей и хозяев.

О пехлеванах - Набате и Сеида Гасана ходили легенды, они побеждали известных борцов из разных стран в Шуше и на выездах. Когда слухи о пехлеване Набате дошли до персидского шаха Мухаммеда, он пригласил его в Тебриз для встречи с местным чемпионом. Набат победил шахского пехлевана, но оскорбленные болельщики решили убить его. Только чудом удалось спастись от расправы. Однажды пехлеван Набат укротил взбесившегося быка, который напал на толпу на шушинском базаре. Он повалил его на землю, ухватившись за рога.

Как проводилась зорхана в Шуше

В центре зорхана находилась круглая спортивная площадка диаметром около 10 метров и глубиной 1 метр, называемая сюфра (скатерть). Засыпалась сюфра сначала сухой травой, затем золой и, наконец, мягкой землей. Одновременно там могли тренироваться около 20-25 человек. Одеты они были в кожаные штаны оригинального покроя, называемые танбан.

Вокруг сюфра были деревянные трибуны для зрителей. Недалеко от сюфра на возвышенности сидел ведущий (инструктор) - мияндар (муршид). Над ним висел небольшой колокол. По удару этого колокола начинались и завершались игры или тренировки. Им же останавливались соревнования при нарушении правил. Интересно, что запах пота перебивался сжиганием сухих ароматических трав на мангале.

Все упражнения и соревнования проводились под музыку думбака, гоша зурны и тутека. В отличие от, скажем, бакинских зорхана, в Шуше в музыкальное сопровождение включались и тар с кяманчой. Исполняли обычно мелодии "Гайтагы", "Кёроглу", "Мирзайи" и другие, читали стихи и исполняли героические дастаны. Темп упражнений задавался темпом музыки муршида.

Упражнения для развития силы и ловкости выполнялись со специальными снарядами зорхана. Наиболее популярными были мил и санги. Мил по форме напоминал древнюю палицу и весил от 12 до 30 кг. Санги напоминал закругленную сверху деревянную калитку величиной 1,0x0,5 метра с ручкой посередине. Весило санги обычно 60-200 кг. Упражнения с милем и санги выполнялись одновременно двумя руками: с милем стоя, с санги лежа на спине. После завершения разминки со снарядами делался небольшой перерыв, после чего начиналась борьба - гюлеш.

Боролись не только в зорхана, но и на открытом воздухе на мягкой земле или на большом ковре, большей частью на Джыдыр дюзю. Особенно много зрителей собиралось на встречах местных пехлеванов с каким-либо знаменитым приезжим борцом. Ни один праздник, ни одно торжество не обходились без борьбы. У борцов были короткие штаны и открытый торс. Тело натиралось маслом, смешанным с хной. В начале выступления, борцы, кружась друг против друга, нараспев под воинственную музыку произносили стихи -риджас, восхваляя свою силу и ловкость, устрашая противника. Судьями часто выступали знаменитые пехлеваны. Любой из присутствующих мог вызвать на соревнование выступающих. Пехлеван, желающий сойтись в поединке с другим борцом, протягивал ему цветок или же бросал цветок в его сторону. Победивший в поединке пехлеван назывался "устун", побежденный "сынгын", а ничья называлась "хурджун-тайы-душме". Пехлеванов, чья спина не касалась земли, в народе называли "айналы-пехлеван" ("айна" в переводе с азербайджанского означает "зеркало"). Дабы показать, что их колени никогда не сгибались, эти пехлеваны прикрепляли к коленям зеркала.

Скачки на Карабахских скакунах

Скачки являются одним из самых древних видов соревнований у карабахцев. Скачки проводились на Карабахских скакунах. В Шуше без скачек и джигитовки, в том или ином виде, не проводился ни один праздник. Местом проведения скачек была горная равнина Джыдыр дюзю, которая выполняла сразу несколько функций - ипподром, стадион, концертная площадка и городская площадь.

Соревнования проводились под музыку. Причем, азербайджанские девушки не уступали юношам в искусстве джигитовки.

При Ибрагим Халил- хане, который был страстным любителем коней, на Джыдыр дюзю дважды в год проводились большие скачки. Рядовые скачки проводились еженедельно, попеременно на Джыдыр дюзю и во владениях хана. Победители щедро награждались. Своего рода высшим классом джигитовки была игра "Бахарбанди". Наездник на полном скаку снимал и оставлял в назначенном месте папаху, ружье, кинжал, шашку, чуху. Затем в обратной последовательности он их должен был собрать и надеть, естественно, опять не сбавляя скорости. На искусстве джигитовки были основаны и такие популярные игры, как "Папах ойуну" и "Яйлыг ойуну".

Кстати, скачки проводились не только на конях, но и на верблюдах.

Човган

Човган входил в военную подготовку основной ударной силы армии - кавалерии, так как требовал от всадника виртуозного умения управлять конём, координации, ловкости, точности, а работа клюшкой повышала боевой навык воина во владении мечом и саблей.

Игра в човган (современное поло) на Карабахских скакунах проходила обычно на травяном поле, очерченном двумя воротами. Пространство ворот фиксировалось двумя высокими кирпичными башнями, расположенными на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. Часто игры проводились на центральных городских площадях, служащих местом военных игр и парадов. Были и специальные площади для игры в човган. При ханских дворах к човгану относились очень серьезно и требовательно. Как правило, праздничные гуляния и дворцовые приемы заканчивались игрой в човган. Ею завершались и пышные ханские торжества по поводу приезда иностранных гостей. Кстати, в човган играли и женщины.

В каждую команду входило от четырех до десяти наездников. Игра продолжалась около двух часов, и победителем считалась команда, забившая большее количество мячей в ворота соперника. Бить по мячу клюшкой (човганом) разрешалось только на скаку. Мяч не должен был подниматься выше лошади или вылетать за пределы поля. На поле за игрой следили трое судей. Гибкие длинные клюшки изготовлялись из дерева, мяч - из мягкого дерева или из кожи, заполненной шелком. Игра в човган, как и большинство спортивных игр того времени, сопровождалась музыкой.

В 2013 году човган, традиционная верховая игра на Карабахских конях в Азербайджане, была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

При подготовке статьи использованы материалы из книги Чингиза Каджара "Старая Шуша" и из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов)

Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Image
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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