Какими деньгами пользовались в Карабахском ханстве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693-1763), став со временем крупным центром торговли, культуры и отдыха. Ранее мы представляли читателям Trend Life различные материалы (в конце статьи предоставлены ссылки) о жизни старинной Шуши – столицы Карабахского ханства. Сегодня расскажем о том, какими деньгами пользовались в Карабахском ханстве.

Деньги играют ключевую роль в экономике любого государства. Примерно с момента основания города Шуша, который вначале назывался Панахабад, вплоть до 1822 года здесь чеканились серебряные и медные монеты. Чеканка монет была организована по инициативе Панах Али-хана Джеваншира (1693-1763), а название монет было "панахабади" в честь хана и города. Это был первый случай в истории монетного дела Азербайджана, когда местная монета по каким-то отличительным признакам называлась именем города, где она чеканилась. Для чеканки в Шуше был построен монетный двор. Сын Панах Али-хана Ибрагим Халил-хан Джеваншир (1732- 1806) расширяет монетное дело. Для этого были объективные предпосылки.

Чеканились монеты Карабахского ханства – серебряные панахабади, половина панахабади и мелкая медная монета (ярим-шаи). Панахабади весом в 5,2 грамм в паритетном отношении составлял 20 российских копеек серебром. Вес половины панахабади был близок к весу аббасы, выпускаемых в соседних ханствах, и равен 2,4 граммам. На лицевой стороне панахабади была помещена фраза: "Именем Сахиб аз-Замана ("Повелителя Времени" - 12-го шиитского имама Мухаммеда Мехди) золото и серебро подобно солнцу и луне превратились в монету". На оборотной стороне, в центре, в бутаобразном картуше - место чекана: "зарб-и Панахабад" - чекан Панабахада, над картушем - призыв: "О, Аллах!", под картушем - дата чекана по мусульманскому летоисчислению-хиджре. Панахабади имели свободное хождение не только в соседних ханствах, но и ряде городов Ирана наравне с русскими, голландскими и персидскими деньгами. В Шуше и провинции также обращались русские монеты, голландские червонцы, грузинские, ширванские, шекинские и гянджинские аббасы, персидские туманы и реалы. На рынках сидели менялы - сарраф, у которых можно было произвести обмен.

Оригинальность панахабади заключалась еще в том, что ее вес резко отличался от весового стандарта общеизвестной денежной единицы "аббасы", основной единицей денежно-монетных систем Азербайджана и Ирана, служившей со времени ее введения при сефевидском шахе Аббасе I (1587-1629). Номинальная стоимость аббасы равнялась 200 медным динарам, но его вес со временем сильно деградировал и к рассматриваемому времени - середине XVIII века, составлял 2,6 - 3,0 г. Таким образом, вес панахабади почти вдвое превышал вес аббасы, соответственно, был более прочной валютой.

Панахабади находились неоднократно в кладах далеко за пределами ханства. Это свидетельствует о надежности и устойчивости монеты и активности карабахских купцов, а также о расширении сфер влияния Карабахского ханства.

При Панах Али-хане к Карабаху был присоединён Зангезур и поставлены в зависимость ханы Шеки, Гянджи, Нахчывана, Эривана и Ардебиля. Интересно, что после победы Панах Али-хана над Челеби-ханом Шекинским в Баянском сражении, проигравший сказал: "До сего времени Панах хан считался не отчеканенным серебром. Мы пришли, отчеканили его и вернулись" (Pənah xan bu vaxtacan bir sikkəsiz gümüş idi, biz gəldik, ona sikkə vurduq və qayıtdıq). Т.е. имелось виду - "Панах-хан был всего лишь ханом. Мы пришли, сразились с ним и ничего не добились. Теперь возвращаемся, сделав его шахом". В годы правления Ибрагим Халил-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств, имевшее сильное влияние не только на соседние ханства, но и часть Персии (Иран).

Более того, Шуша находилась на перекрестке закавказских караванных путей, ведущих в Иран, - из Эривани в Турцию и из Гянджи в Тифлис. Поэтому все караваны, следовавшие из этих городов и стран, останавливались на отдых в караван-сараях Шуши. Шуша вела торговлю со многими странами Запада и Востока. Сюда приезжали купцы из различных городов Кавказа, Грузии, России, Ирана, Турции, Ирака и Индии. Шушинские купцы также бывали в этих странах, активно развивались торговые отношения. Как правило, шушинские купцы вывозили шелковые ткани в Тебриз, Тегеран, Исфаган, Лейпциг, Лондон, Марсель, Манчестер, Москву. На базарах этих городов продавались: карабахский шелк, сухофрукты, ханские породистые кони и прочее.

Таким образом, высокопробные панахабади оставили глубокий след в истории как неоспоримые свидетельства зарождающейся политической и экономической базы государственности Азербайджана в период Карабахского ханства.

При подготовке статьи использованы материалы из книг - Али Раджабли "Нумизматика Азербайджана (Очерки истории монетного дела и денежного обращения Азербайджана)", Фирудин Шушинский "Шуша", Чингиз Каджар "Шуша", Исмаил Исмайлов "Шуша-жемчужина Азербайджана".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)