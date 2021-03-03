Ремесленное производство старинной Шуши – самые зажиточные граждане, уникальная продукция и крупный центр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь объявления города Шуша культурной столицей Азербайджана представляем читателям Trend Life материал о ремесленном искусстве старинного города.

Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693 - 1763). Правитель переселил в Шушу из Шахбулага (первая крепость ханства) и других сел Карабахского ханства всех своих придворных, купцов, представителей мусульманского духовенства, семейства знати, чиновников, медиков, фармацевтов, учителей, деятелей культуры. Особое внимание было уделено ремесленникам, лучших из которых не только переселили, но и в первую очередь пригласили из разных городов Азербайджана. Это были оружейники, кузнецы, ткачи, ковроткачи, строители, мастера по дереву и шебеке, для которых были созданы все условия для работы.

Самые зажиточные граждане Шуши

Ремесленники в Шуше считались одними из самых зажиточных граждан столицы Карабахского ханства, жили в самых прекрасных частях города, в самых лучших домах, и со временем вместе с купцами уже составляли половину населения города.

В период правления его сына Ибрагим Халил хана (1732-1806) и внука Мехтигулу хана (1763 - 1845) город превратился в один из крупных ремесленных и торговых центров, представлял собой крупную базу для импорта из городов Кавказа, России, Турции, Германии, Великобритании, Франции, Ирака, Индии и других стран и, естественно, экспорта, что способствовало значительному развитию ремесел.

Изделия шушинских ремесленников, отличающиеся особой красотой и тонким вкусом, были очень популярны, за ними специально приезжали купцы из многих стран. Спрос на продукцию приводил к росту числа мастеров, подмастерьев и рабочих малых предприятий, увеличению ремесленных цехов, производству и качеству продукции.

По статистике, в начале XX века в Шуше было уже 870 ремесленных мастерских и около 2000 тысяч торговых лавок, которые продавали выпускаемую продукцию. В 1830 году в Шуше проживало уже 200 семей торговцев и 266 ремесленников. В 1897 году было зарегистрировано 1416 торговцев и 2738 ремесленников. Число ремесленников возросло в 10 раз, а торговцев - в 7,5 раз.

Одним из основных стимулов бурного развития ремесел было наличие различного местного сырья. Обилие леса, камня, овечьей шерсти, шелка, кожи, жира, глины, естественных красителей способствовало развитию ковроткацких, шелкомотальных, кожевенных, плотницких, гончарных, мыловаренных, камнеобрабатывающих производств. На привозном сырье работали медники, кузнецы, ювелиры, оружейники. Шуша славилась своими коврами, оружием, роскошными седлами, ювелирными изделиями.

Где располагались ремесленные мастерские

Почти во всех семьях были мотальные, ткацкие и ковроткаческие станки. Потребности семьи в простых шерстяных и шелковых тканях, всевозможных ковровых изделиях обеспечивались самими членами больших семей. Дома было свое красильное производство, обработка кожи, мыловарение, тут же проводились простые плотницкие операции. Медная художественная посуда, ювелирные изделия, обувь, красочная верхняя одежда, украшенные тонкой вышивкой седла и попоны, ковры и даже иногда оружие изготовлялись на заказ - на вкус покупателя. Со временем особенно способные домашние мастера становились профессиональными ремесленниками.

Шушинские ремесленники трудились в густонаселенных кварталах города, в основном на примыкающих к ним двух магистральных улицах - Раста базар и Ашагы базар. Как правило, ремесленники одной специальности расселялись в определенном районе или на одной улице. Так, кузнецы жили в районе "Шейтан базара", кондитеры у "Раста базара", ювелиры на Эриванской улице и т.д.. Некоторые ремесленные мастерские были расположены в прекрасных караван-сараях. В частности, в считавшемся лучшим караван-сарае Мирсаиб оглу Мешади Шукюра на втором этаже имелось около 30 больших и маленьких лавок.

Ремесленники одной специальности даже объединялись в хамкары (цеховые союзы, ордена), во главе которых стояли устабаши. Они защищали права своих членов и присуждали звания мастеров той или иной профессии - уста, устад. Большинство ремесел в старой Шуше передавалось из поколения в поколение. Было немало известных семей кожевников, кондитеров, лудильщиков, ковроткачей и т.д..

Покупателям было хорошо известно, в какой квартал Шуши надо направиться, чтобы приобрести или заказать необходимый им товар. Большинство проживавших в Шуше ремесленников производили продукцию на заказ. За их труд им платили либо деньгами, либо продуктами продовольствия.

Основная продукция ремесленников

Особое значение имели художественные ремесла - ковроткачество и вышивка, ювелирное искусство и монументальная живопись, с которыми ремесленники достигли необычных высот и прославили не только родной город, но и весь Азербайджан.

Шуша становится одним из главных центров ковроткачества. Шушинские ковры имели индивидуальные красочные тона, особую ткацкую технику, разнообразие форм. На мировых рынках шушинские ковры были известны под названием "Карабахские ковры". В 80-90-х годах XIX века в Шуше ковроткачество занимало первое место по объему и качеству выпускаемых изделий. Из ковровых изделий большим спросом пользовались безворсовые ковровые изделия, такие как джеджимы, хурджины (переметные сумы), мафраши (мешки-сундуки для постели), чувалы (мешки для различных хозяйственных надобностей) и различные художественно украшенные попоны. Качество и конкурентоспособность ковров и тканей во многом определялись чистотой и устойчивостью красок. Поэтому окраске шерстяных и шелковых нитей уделялось особое внимание. К счастью, сырья для изготовления природных красителей, используемых народной технологией, вокруг Шуши было достаточно. В Шуше было несколько красильных мастерских.

К концу XIX века в Шуше ювелирное дело достигло апогея своего развития. Если в 1800 году насчитывалось 7 ювелиров, то через 100 лет их число достигло 78. Местные мастера были одними из лучших ювелиров в мире. За рубежом высоко ценили ювелирные изделия, изготавливаемые шушинскими мастерами, к которым обращались с заказами. Среди местного населения модными считались поясные пряжки среднего размера из серебра и золота, как простые, так и филигранные, кольца с драгоценными и полудрагоценными камнями. Обручальные кольца и пояса являлись главными атрибутами украшения невесты. Шушинские ювелирные изделия настолько прочно вошли в быт, что даже бедные семьи считали необходимым преподносить их в дар невесте в день свадьбы.

В Шуше было широко распространено рукоделие - бабушки, мамы, тети, старшие сестры учили девочек ему. Каждая девушка вышивала себе приданое, различные предметы ежедневного обихода для будущего жениха: футляры для Корана, табака, монет, гребешка и других вещей, скатерти, покрывала, занавеси и др.. Также вышивали высокохудожественные изделия для продажи. Для вышивки использовались шелковые и шерстяные ткани и привозимые золотые и серебряные нити, производимые на фабриках России и Европы. На вышивке изображался растительный орнамент из различных цветов - розы, маки, тюльпаны, гвоздики и др.. Среди них размещались изображения любимых в азербайджанской поэзии птиц (соловей, павлин, голубь и др.) и животных (джейран, лошадь и др.).

В высшей степени были развиты шапочное, сапожное, портняжное и прочие ремесла. Большое место занимало кожевенное производство. Из кожи буйволов, быков и коров изготовлялась обувь, из овечьей кожи - папахи и тулупы. Для изготовления щегольских папах кожу привозили из Бухары и Шираза.

Шушинские ремесленники производили из металла и дерева красивую посуду и седла, из золота и серебра - предметы быта. Большая часть бытовых сосудов изготовлялась из красной меди, а также лудилась оловом. Большинство сосудов покрывалось растительными орнаментами и сюжетными сценами. Рисунки наносились тонкой гравировкой по меди. Каждый из таких сосудов представлял произведение искусства и передавался в семье из поколения в поколение.

Одним из самых древних ремесел было гончарное производство. Наибольшей популярностью пользовались простые глиняные сосуды для хранения воды, вина, молока и масла. Из глины изготовлялись недорогие светильники - чырахи.

Со временем товары стали производиться не только на заказ, но и на рынок, исчезла оплата натурой. Мелкие кустарные артели становятся фабриками. К концу века таких фабрик в Шуше было около 20. Из бумажных тканей производилась только бязь. В это время в Шуше работало 19 кожевенных заводов, 7 мыловаренных цехов и 8 красильных предприятий.

При подготовке статьи использованы материалы из книг Фирудина Шушинского "Шуша", Чингиза Каджара "Старинная Шуша" и из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)