Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО)

Интересное 11 марта 2021 23:03 (UTC+04:00)
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь объявления Шуши культурной столицей Азербайджана и Дня национального театра представляем читателям Trend Life материал об истории зарождения театрального искусства в этом городе.

Истоки азербайджанского театрального искусства лежат в древнейших народных празднествах, творчестве, играх, сказках, песнях, танцах, свадебных обрядах и религиозно-мистериальных шествиях. Профессиональный национальный театр начал формироваться во второй половине XIX века. Десятого марта 1873 года труппа актеров-любителей Бакинского реального училища по инициативе просветителей и публицистов Гасан-бека Зардаби и Наджаф-бека Везирова представили комедию видного драматурга Мирза Фатали Ахундзаде "Приключения везиря Лянкяранского ханства". Именно эта дата впоследствии стала отмечаться как День национального театра. Значительный вклад в это дело внес известный меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, который профинансировал строительство первого здания театра в Баку. Кстати, Наджаф-бек Везиров был уроженцем города Шуша.

Шуша была одним из центров активного процветания театрального искусства, родиной великих драматургов, актеров и композиторов. Именно в Шуше впервые в истории азербайджанской культуры были поставлены театральные спектакли.

Стоить отметить, что впервые на Кавказе спектакль был поставлен в Тифлисе (Тбилиси) в 1945 году. В Шуше любительские спектакли начали ставиться с 1848 года, а с 1854 года в здании Шушинского зимнего клуба традиционно игрались пьесы Мирзы Фатали Ахундзаде, а также комедии, переведённые с русского языка.

В летние месяцы жизнь в городе бурлила и количество спектаклей возрастало. В Шушу съезжались на отдых жители жарких районов Азербайджана. Приезжали на каникулы и студенты - шушинцы, обучавшиеся в Москве, Петербурге, Варшаве, Вене и Париже. Вместе с местными студентами и учителями они участвовали в постановках театральных спектаклей. Любители сценического искусства ставили пьесы не только азербайджанских драматургов, но и классиков русской и европейской драматургии.

Интересно, что среди первых актеров были местные любители из числа учителей и служащих, среди которых Юсиф-бек Мелик-Хагназаров, Гашим-бек Везиров, Бадал-бек Бадалбеков, Сафарали-бек Велибеков, Абдуррагим-бек Хагвердиев, Фирудин-бек Кочарли, ханенде Джаббар Гарьягды, Садыхджан и другие. Именно в Шуше начал свою сценическую деятельность старейший азербайджанский актёр Мирза Мухтар Мамедов, впервые выступив в спектакле Мирзы Фатали Ахундзаде "Гаджи Гара" в 1870 году.

В 1880-х годах Шуша уже была оживлённым театральным центром, а в начале 1890-х годов здесь подготовили несколько помещений, приспособленных для театральных представлений. Начиная с 80-90-х годов XIX века известные ханенде, среди которых Джаббар Гарьягдыоглу, Садыхджан и другие, начали выступать в перерывах между спектаклями. Такие выступления впервые на Кавказе состоялись в Тифлисе и Шуше. Это стимулировало создание в Азербайджане музыкального театра.

Открытие в Шуше в 1881 году реальной школы, в 1894 году - начальной женской школы, а также открытие музыковедом Харратом Гулу музыкальной школы и привлечение туда молодых певцов вызвало интерес к театру у местной интеллигенции. С 1892 года в Шуше в дни летних каникул молодыми педагогами стали устраиваться любительские спектакли из произведений Мирзы Фатали Ахундзаде.

Газета «Новое обозрение» 17 августа 1884 года писала: "На днях молодые театралы-любители Шуши в третий раз показали спектакль на родном языке с благотворительными целями. Сначала была поставлена комедия "Мастали-шах", затем – "Гаджи кара", а вчера – "Везирь Лянкяранского ханства". Вскоре собираются сыграть комедию "Мусье Жордан". Все они написаны известным среди кавказских мусульман Мирзой Фатали Ахундзаде".

Рост числа любителей театра привел к появлению молодых драматургов. В 1890-е годы активное участие в любительском кружке молодых педагогов принимает участие преподаватель родного языка в русско-азербайджанской школе в городе Шуше Гашим-бек Везиров. В 1892 году любители ставят его "Жениться – не воды напиться". Сбор спектакля - 500 рублей был передан в реальную школу. Князь Гасан хан премировал автора комедии серебряной посудой, молодежь же подарила ему дорогую чернильницу.

В 1896 году в Шуше была поставлена пьеса Абдурагим-бека Хагвердиева "Разоренное гнездо". Режиссёром спектакля, прошедшего с большим успехом, был сам автор пьесы. Сбор составил 800 рублей. В конце спектакля зрители вызвали Абдурагим-бека на сцену, приветствовали его продолжительными аплодисментами и преподнесли ценный альбом и серебряный подстаканник.

В 1904 году была осуществлена постановка «Отелло» Уильяма Шекспира. Переводчиком трагедии и исполнителем роли Отелло был Гасан-бек Везиров. В московской газете "Новости дня" было написано: "Спектакль так сильно подействовал на зрителей, что в сцене смерти Дездемоны они не смогли сдержать слез. Как только закончился спектакль, зрители поспешили приобрести перевод пьесы "Отелло". В антракте зрители горячо приветствовали переводчика пьесы, выразив ему глубокое признание".

Здесь часто выступали театральные труппы под руководством выдающихся деятелей азербайджанского искусства. В те годы в развитии театрального искусства города Шуша принимали активное участие Узеир Гаджибейли, Гусейн Араблинский, Гусейнгули Сарабский, Гаджи Ага Аббасов, Аббас-Мирза Шарифзаде, Азад-бек Амиров, Мешади Джамиль Амиров, Джалил-бек Багдабеков, Ахмед-бек Агдамский, Гашим-бек Везиров, Сулейман Сани Ахундов и другие. В Шушу стали приезжать с гастролями театральные коллективы, актёры, певцы, музыканты из различных городов России и Европы, и город приобрел славу одного из основных театральных центров Кавказа.

В феврале 1938 года был создан Шушинский государственный колхозно-совхозный театр. В 1943 году коллектив был переименован в Шушинский государственный музыкально-драматический театр имени Узеира Гаджибейли.

При подготовке статьи использованы материалы из книг Фирудина Шушинского, книги Чингиза Каджара «Старая Шуша» и открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)

Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Image
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО)
Как Шуша приобрела славу одного из основных театральных центров Кавказа — история зарождения (ФОТО)
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