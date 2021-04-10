Из Азербайджана в Швецию - умиротворенная музыка с шокирующе брутальными индустриальными шумами

БАКУ /Trend Life/ - В рамках ежегодного фестиваля Stockholm Kulturnatt ("Культурная ночь Стокгольма"), 24 апреля в онлайн-формате, будет представлен новый аудиовизуальный творческий проект IND/ASTORAL, инициированный музыкальным продюсером, куратором, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Джахангиром Селимхановым. Участие проекта в Stockholm Kulturnatt состоится благодаря инициативе и содействию арт-менеджера Кёнуль Рафиевой.

В Stockholm Kulturnatt ("Культурная ночь Стокгольма") свои короткие программы представляют десятки культурных площадок и организаций города, сообщил Trend Life сообщил Джахангир Селимханов.

IND/ASTORAL представляет шведская организация ArtEast, деятельность которой направлена на культурный обмен Швеции со странами Восточной Европы.

Идея проекта заключена в организации концертного мероприятия в честь 250-летия Людвига ван Бетховена. Симфония №6 ("Пасторальная") гениального композитора оказывается в окружении музыки ХХ века и таким образом, дискуссия о силах природы в жизни человека оказывается еще более заостренной. На пересечении сложного, многозначного взаимодействия урбанистического (industrial), природного (pastoral) и неземного (astral) возникло это несколько громоздко звучащее название - IND/ASTORAL. В одной программе неожиданно соединяются безмятежная, умиротворенная музыка Бетховена с шокирующе брутальными индустриальными шумами "Симфонии сирен" Арсения Авраамова (прим. - это радикально экспериментальное сочинение, признанное в мире классикой раннего музыкального авангарда впервые было исполнено в Баку в 1922 году), и звучащим как бы с другой планеты, но по-человечески теплым голосом электрического инструмента ondes Martenot в произведении Оливье Мессиана.

К работе над совместным азербайджано-немецким проектом, который был осуществлен при поддержке Гёте-Центра в Баку, были привлечены известные творческие личности из Берлина – видеохудожник Лиллеван и музыкальный продюсер Роберт Липпок, а также молодой саунд артист из Баку Фархад Фарзали.

(Автор: Джани Бабаева)