Спектакль по пьесе азербайджанки поставили в Москве: грустная история брошенной собаки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Кафедра драматургии – XXI век" в Москве представлена постановка по пьесе азербайджанской писательницы Ульвии Гейдаровой "Pələng" (Пялянг), сообщила Trend Life литератор.

"Кафедра драматургии – XXI век" – это читки, эскизы и спектакли по пьесам-победителям и финалистам независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие – XXI ВЕК".

Монопьеса "Пялянг" Ульвии Гейдаровой написана в 2018 году, когда она проходила курсы у кинодраматурга, сценариста, народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталиева.

Героем произведения – пес по кличке Пялянг (прим. – в переводе с азербайджанского языка "Тигр"), выгнанный новым хозяином из дома, в котором прожил долгие годы. Пес остается одиноким. Весь путь он вспоминает бывшего хозяина и счастливую жизнь с его женой…

Режиссером постановки выступила Валерия Приходченко. Роль исполнила заслуженная артистка России Ирина Максимкина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)