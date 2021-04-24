Встреча с Александром Хакимовым: Роль книги как воспитателя человека и тренера его воображения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский-информационно культурный центр, РИКЦ) прошла встреча с писателем-фантастом, членом Союза писателей Азербайджана Александром Хакимовым, посвященная Международному дня книг и авторского права, сообщает Trend Life.

Александр Хакимов по образованию – биолог, сотрудник Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана. Но более известен именно как писатель-фантаст (ученик Бориса Стругацкого), публицист и журналист (выступая, главным образом как популяризатор науки), эссеист и сценарист, автор более пятнадцати книг. Член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при Союзе писателей России. Александр Хакимов является единственным в стране, кто пишет исключительно в жанре фантастики на протяжении 35 лет. Наиболее известные из книг – "Экскурсия в Авалон", "Длинные полуденные тени", "Не хочу к амазонкам!", "Виннету с Первой Нагорной", "Лицо фантастической национальности", "Звездная ящерка", "Зевающая чайка", "Messages (Послания)". Постоянный автор журнала "Литературный Азербайджан".

С приветственным словом к участникам встречи обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров. День книги отмечают в более чем ста странах миллионы людей, объединенных в сотни различных ассоциаций, его отмечают в школах, государственных учреждениях, профессиональных организациях и на частных предприятиях. За этот продолжительный период времени Всемирный день книги и авторского права сделал друзьями книги большое число людей, принадлежащих к различным культурам, на всех континентах; он способствовал также укреплению охраны авторских прав.

Темой творческой беседы стало обсуждение роли книги как воспитателя человека и тренера его воображения. Александр Хакимов отметил, что книга - это окно в мир культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. В мероприятии приняли участие представители организаций российских соотечественников в Азербайджане, Общереспубликанского молодёжного движения DAVAM, состоялись дискуссии.

(Автор: Вугар Иманов)