Из США в освобождённый Карабах - гордость и воля к победе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен трейлер художественного фильма “Nəfəs” (Breath, Дыхание) режиссера Эльмара Байрамова.

Как сообщил Trend Life автор картины, с августа-сентября фильм будет представляться на международных фестивалях в США и других странах.

Отметим, что Эльмар Байрамов с 2017 года живет и работает в США, в городе Уорминстер штата Пенсильвания. Его картины "Let me run", "Ladybug" и “Oops” становились лауреатами международных кинофестивалей в США и Канаде.

Новая картина “Nəfəs” посвящена людям, оказавшимся в годы первой Карабахской войны в армянском плену, перенесшим тяжелые испытания, но сохранившим гордость и волю к победе. Сюжет повествует о молодом парне Бахтияре, который живет в одном из сел вблизи древнего азербайджанского города Шуша. Во время оккупации армянскими агрессорами города Шуша 8 мая 1992 года он попадает в плен. Более года Бахтияр подвергается пыткам и издевательствам, но ему удается бежать. Спустя 28 лет он возвращается на освобождённую армией Азербайджана родную землю и вспоминает пережитое… Дыхание родной земли возвращает его в тяжелое прошлое и дает надежду на будущее.

Интересно, что в связи с пандемией Эльмар Байрамов руководил съемками из США в онлайн-формате.

Фильм является совместным производством американских продюсерских компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company. Генеральный продюсер – Эльмар Байрамов, авторы сценария – Ульвия Гейдарова и Эльмар Байрамов, оператор – Руслан Агазаде, композитор – Вугар Джамалзаде, монтажеры – Шахмар Гашимов, Ройал Исмайлов, Эльмар Байрамов, второй режиссер – Джабир Гаджиев, продюсеры – Эльчин Агазаде, Вугар Юсифоглу, Рашад Дадашев. В главной роли – Вюсал Гаджи-Гадир, в ролях - заслуженный актер Расим Джафар, Турал Ахмед, Гюнай Ахмед и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)