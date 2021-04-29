По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО)

Культура 29 апреля 2021 21:44 (UTC+04:00)
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) прошел заключительный этап конкурса художественного чтения Sənsiz («Без тебя»), сообщает Trend Life.

Конкурс организован Министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана по случаю Года Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

Как рассказал Trend Life народный артист Азербайджана, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов, конкурс был объявлен в феврале месяце, заявки принимались до 15 апреля 2021 года

«Вначале желающие принять участие в конкурсе отправляли организаторам видеоролики со своим выступлением. Из около 60 заявок, направленных на конкурс, отобрано 18 участников. В заключительном этапе конкурса участвуют представители 14 театров страны, а также Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ).

Задачи конкурса – активизировать процессы на культурном пространстве страны, повысить интерес общественности к декламаторскому искусству и создать условия для новых творческих поисков», – сказал народный артист.

В состав жюри вошли известные деятели культы: народный артист Азербайджана, драматург Рамиз Фаталиев (председатель жюри), народный артист Азербайджана, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Бахрам Османов, заслуженный артист, заведующий кафедрой, доцент АГУКИ Азад Шукюров, руководитель актерской лаборатории СТДА Магомед Вердизаде.

Одним из участников конкурса стал актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов.

«Так как в связи с карантином театры закрыты, я стараюсь снимать видеоролики на стихи азербайджанских и зарубежных классиков. Конечно, в Год Низами Гянджеви подготовил поэтический проект, посвященный выдающемуся мыслителю и поэту. Видеоролик специально для конкурса не создавал, но узнав о его проведении, решил участвовать. Поэзия великого поэта и сегодня актуальна, она освещает своим светом нашу современность», – отметил он.

В конкурсе Трифонов участвует с произведением «Труден день». Он признается, что несмотря на то, что является профессиональным актером, испытывает волнение. «Уже больше года не выхожу на сцену, и сегодня у меня такое ощущения, что я сдаю экзамен», – подчеркнул актер.

Среди участников конкурса и народная артистка Азербайджана, актриса Мингячевирского государственного драматического театра Элла Ягубова, которая отмечает, что участвует в конкурсе по велению сердца.

«Безусловно, мы все с огромной любовью относимся к творчеству великого Низами. И я посчитала своим долгом участвовать в конкурсе художественного чтения. На конкурсе я читаю отрывок из повести о старухе и султане Санджаре из поэмы "Сокровищница тайн"», – сказала народная артистка.

Отметим, что победители конкурса будут объявлены 30 апреля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По велению сердца… Конкурс с участием представителей 14 театров Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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