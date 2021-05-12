Из Москвы большое счастье наблюдать за "Харыбюльбюль" в Шуше – Али Усубов, худрук фестиваля в 1990 году

БАКУ /Trend Life/ - Из Москвы большое счастье наблюдать за фестивалем "Харыбюльбюль" в Шуше, на Джидыр дюзю, организованный Фондом Гейдара Алиева, это дает неимоверный заряд отличного настроения, сказал по телефону Trend Life 86-летний корифей музыкальной культуры и искусства Азербайджана и России, театральный режиссер и новатор, заслуженный деятелю искусств АР, профессор Али Усубов, сообщает Trend Life.

В 1990 году Али Усубов был художественным руководителем фестиваля "Харыбюльбюль". В настоящее время он находится в московской клинике.

"Проведение фестиваля "Харыбюльбюль" – грандиозное событие! Прошло 30 лет, и я вновь вспоминаю те дни. Посмотрел по интернету выступления артистов, фольклорных коллективов и нашего уважаемого посла Азербайджана в России, певца и композитора Полада Бюльбюльоглу, по инициативе которого тогда был организован фестиваль. В то время он был министром культуры Азербайджана. Первый фестиваль прошел в 1989 году в Шуше и был посвящен 100-летию выдающегося исполнителя мугама Сеида Шушинского. Среди гостей были представители из республик СССР. А на втором фестивале в 1990 году я был художественным руководителем, составлял программу, приглашал артистов. Тогда я был главным режиссером Государственного театра оперы и балета в Баку. В 1990 году фестиваль получил статус международного, в нем принимали участие фольклорные коллективы и исполнители из Европы и Азии, что вызвало большой интерес. Однако в связи с ухудшившимся положением из-за начавшегося нагорно-карабахского конфликта в Шуше было сложное положение. Основной концерт был проведен в Агдаме, на стадионе "Имарат". Особенно большой резонанс вызвало выступление Гадира Рустамова, исполнившего композицию "Сона бюльбюллер". Концерты были также проведены в ряде городов республики, а финальный вечер прошел в Баку", - сказал А.Усубов.

В рамках двухдневного фестиваля представлено музыкальное творчество народов, проживающих в Азербайджане, народные песни и произведения классической музыки.

(Автор: Вугар Иманов)