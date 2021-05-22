За его внешней сдержанностью скрывалась добрая душа - Зия Шихлинский о Таире Салахове

БАКУ /Trend Life/ - Таир Салахов - знаковая фигура для искусства, созданные Мастером полотна – непревзойденные. Об этом сказал в субботу Trend Life заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский.

Говоря о человеческих качествах Таира Салахова, кинорежиссер подчеркнул, что он навсегда останется в памяти вежливым и тактичным человеком: "За его внешней сдержанностью скрывалась добрая душа. Он очень многим помогал, и никогда это не подчеркивал".

Зия Шихлинский является режиссером фильма «Художник, рисующий сердцем» о Таире Салахове.

"Когда я приступил к съемкам фильма и предложил Таиру Теймуровичу прочесть сценарий, он ответил, что в этом нет необходимости. И вот эта доверительность к другому творческому процессу всегда вдохновляла. Таир Теймурович никогда не вмешивался в съемочный процесс. Всегда был пунктуален, общаться с ним было одно удовольствие", - сказал режиссер.

Зия Шихлинский отметил, что до сих пор хранит две красивые ракушки, которые художник подарил ему во время съемок фильма на берегу Каспия.

С выдающимся художником Зия Шихлинский познакомился задолго до съемок фильма.

"У нас с Таиром Теймуровичем было шапочное знакомство в Баку, потом я с ним чаще встречался в Москве, в Доме кино, где проходили кинопоказы.А когда поступал на Высшие режиссерские курсы в Москве, Таир Салахов поддержал меня в этом начинании. Уже позже он принял участие в моем фильме о народном писателе Имране Гасымове", - подчеркнул Шихлинский.

Напомним, что 21 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана, России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)