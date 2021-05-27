Определены победители конкурса "Азербайджанская национальная кухня" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители конкурса "Азербайджанская национальная кухня", организованного Азербайджанским центром национальной кулинарии (Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, AMKM) при содействии министерства образования, сообщил Trend Life генеральный директор AMKM, заслуженный работник культуры, профессор Таир Амирасланов.

Конкурс, который был проведен на протяжении двух месяцев, был посвящен 30-летию Азербайджанского центра национальной кулинарии. В конкурсе приняли участие около 1000 школьников из 45 городов и регионов страны. Победители были определены по темам "Карабахская кухня", "Кухня Иреванского ханства", "Азербайджанский центр национальной кулинарии" и "Ассоциация национальной кулинарии Азербайджана" в трех возрастных категориях от 6 до 17 лет.

Решением оргкомитета конкурса первыми местами были отмечены Алия Алиева, Сабира Гасанли, Фарах Халафзаде, Фатима Гусейнли, Саида Гарибова, Захра Мамедли, Фирангиз Аббасова, Ульви Асадли, Бахар Абубекирова, Сура Дадашзаде, Лала Зульфугарова, Тахмина Мамедли. Победители и призеры (вторые и третьи места) отмечены дипломами.

(Автор: Вугар Иманов)