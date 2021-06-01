Юсиф Эйвазов начал сотрудничество с Максимом Фадеевым
БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов начал сотрудничество с известным российским композитором, продюсером Максимом Фадеевым, сообщает Trend Life.
"Сегодня был очень важный день, мы начали запись новых песен одного из самых гениальных и невероятных композиторов мирового уровня Максима Фадеева. Это очень важный этап, песни очень красивые, и сегодня мы провели восемь часов в студии, создавая новые произведения. Я надеюсь, они полюбятся вам, так как эта музыка невероятно красива!", - написал Юсиф Эйвазов на своей странице в Instagram.
Народный артист Азербайджана также отметил, что очень скоро поделится результатами проделанной работы.
(Автор: Джани Бабаева)
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