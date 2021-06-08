Азербайджанский фильм получил приз жюри Международной киношколы СНГ

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Теймура Гамбарова "Quxuroba" удостоен приза жюри кинокритиков Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Пятый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ прошел в Батуми (Грузия), в его конкурсную программу вошел 31 фильм из 14 стран.

"Хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому потрясающему и нужному мероприятию. Такого внимания лично к каждому участнику киношколы я нигде не встречал. Все было организовано на высшем уровне. Спасибо! Наш фильм "Quxuroba" получил главный приз кинокритиков, и это для меня действительно очень ценный приз. Отдельную благодарность выражаю тем, кто оценил и заметил наш фильм", - сказал режиссер киноленты Теймур Гамбаров.

Фильм "Quxuroba" повествует о таксисте Расиме, который получил важное задание от начальника - доставить свадебное платье в отдаленную деревню. По пути Расим подвозит молодую девушку, им почти не о чем говорить, но все же есть что сказать друг другу…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)