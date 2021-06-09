Мастер тара Вамиг Мамедалиев отмечает юбилей: Вся жизнь в музыке мугама (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известному исполнителю на таре, доценту Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народному артисту, профессору Вамигу Мамедалиеву исполнилось 75 лет, сообщает Trend Life.

Вамиг Мамедалиев родился 9 июня 1946 года в поселке Кюрдаханы, пригорода Баку. В семье было пять братьев и все играли на таре, любовь к которому передалась от отца Мамедали. Кстати, один из братьев Васим Мамедалиев впоследствии стал видным ученым-востоковедом, действительным членом Национальной Академии наук, председателем Научно-религиозного совета организации Кавказских мусульман, теологом. Ему принадлежит первый перевод священной книги Корана на азербайджанский язык совместно с академиком Зией Буниядовым (1991).

Вамиг Мамедалиев - выпускник Бакинского музыкального техникума (ныне училище) имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибейли, где учился у таких мастеров мугамного искусства и тара как Бахрам Мансуров, Ахмед Бакиханов, Гаджи Мамедов, Адиль Герай, Огтай Гулиев и Сарвар Ибрагимов.

В 21 год создал в родном поселке ансамбль народных инструментов "Bahar", который на протяжении пяти лет с успехом выступал на республиканских конкурсах и фестивалях. Преподавал в Бакинском культурно-просветительском техникуме (1971-1993), Бакинской музыкальной академии, с 2001 года в Государственном университете культуры и искусств, воспитав плеяду талантливых музыкантов, в том числе из-за рубежа.

Вот что говорит уроженка Украины, проживающая в Канаде, научный работник Гарвардского университета, доктор наук Университета Торонто Полина Десятниченко, которая обучалась искусству игры на таре в Азербайджане.

"Мне очень повезло, что я обучалась музыкальному искусству мугама у самых выдающихся мастеров тара в Азербайджане. Основными педагогами были Эльхан Мансуров и Вамиг Мамедалиев. Их стиль игры на таре требует большой техники и владения разными возможностями мизраба. То есть здесь главное не скорость, а именно выразительность игры с мизрабом. И еще этот стиль наиболее близок к пению газелей, потому что требуется придерживаться арузной метрики, то есть метрики поэзии. Школа же Вамига Мамедалиева объединяет манеры исполнения таристов Ахмеда Бакиханова и Гаджи Мамедова. Эта школа более виртуозна с точки зрения скорости. С Вамигом Мамедалиевым мы записывали мугамные композиции, которые демонстрировали по местному телевидению".

Вамиг Мамедалиев неоднократно принимал участие в фестивалях и выступал с концертами в Иране, Турции, Ираке, Дании, Швеции, России и других странах, аккомпанировал лучшим исполнителям мугама, выступал на Днях культуры Азербайджана в разных странах, входил в состав жюри конкурсов. Исполненные им композиции мугама Bayatı Şiraz, Humayun, Rahab, Xaric Segah, Bayatı Qacar, Nəva входят в золотой фонд национального искусства. Еще в 1985 году Всесоюзной студией грамзаписи "Мелодия" большими тиражами были выпущены пластинки с соло исполнением Xaric Segah и Rahab. В 1989 году стал победителем фольклорного фестиваля Falun Folkmusic Festival в Швейцарии. В 1994 году французской компанией Maison De’s Cultures Du Monde были выпущены мугамы Nəva и Rahab под его аккомпанимент в исполнении Джанали Акберова и Гяндаб Гулиевой. В 1996-1997 годах, выпущенный во Франции компакт-диск, разошелся большим тиражом в странах Европы.

Вамиг Мамедалиев: "Непреходящее значение тара для национальной культуры обусловлено его ролью в искусстве мугама как ведущего музыкального инструмента. Из истории известно, что тар был распространен в ряде стран и, как правило, имел шесть струн и во время игры его держали на коленях. Однако, в 70-е годы XIX века тар был реконструирован музыкантом и композитором Мирзой Садыхом Асад оглы (Садыхджан). В результате, у азербайджанского тара появилось больше звонких струн, а выпрямление обоих чаш корпуса снизу позволило играющему удерживать инструмент высоко на груди. Подобный тар за короткое время получил широкое распространение по всему Кавказу, в Турции и Центральной Азии. Тар приобрел значение музыкального символа Азербайджана, в нем заключены национальные традиции нашего народа. Искусство игры на азербайджанском таре передавалось через поколения блестящих музыкантов, которые развили его художественные возможности, обогатили классические мугамы своими творческими открытиями, внесли большой вклад в репертуар традиционных произведений. Тар часто находит свое художественное изображение в азербайджанской поэзии и в визуальных искусствах. Отрадно, что азербайджанское искусство игры на таре и мастерство его изготовления с 2012 года включено в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Я считаю себя счастливым человеком, что все свою жизнь посвятил мугаму".

От имени редакции АМИ Trend поздравляем Вамига Мамедалиева с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)