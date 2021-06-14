Как звучит "Симург", или "Танец Айши" от азербайджанских музыкантов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер в рамках музыкального фестиваля "Симург" прошел творческий вечер, сообщили Trend Life организаторы проекта.

В музыкальной программе, организованной на открытом воздухе, приняли участие лауреаты международных конкурсов Марьям Юсифова, Эльмина Гасанова, Али Мурадов, Назрин Асланлы, Юлия Моторина и Саида Тагизаде.

Музыканты исполнили сочинения азербайджанских и европейских композиторов. Первым номером программы стал "Танец Айши" из балета выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева "Семь красавиц". Также были исполнены произведения Альфреда Шнитке, Жоржа Бизе, Тофига Гулиева, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

Напомним, что в текущем году детский музыкальный фестиваль "Симург" расширил свою программу. Если ранее конкурс проходил только среди пианистов, то в 2021 году в проекте принимают участие исполнители на струнных и духовых инструментах, вокалисты, а отбор участников планируется проводить не только в столице, но и в регионах Азербайджана.

"Симург" - это не только концерты, но и образовательные проекты, а также воркшопы и художественные выставки. Такой формат фестиваля связан с тем, что организаторы стремятся выявлять все грани таланта юных участников, расширять их кругозор.

Автор и руководитель фестиваля "Симург" - азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде.

Фестиваль проводится при поддержке министерств образования и культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)