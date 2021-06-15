В эфире украинского радио "Культура" состоялось обсуждение книги Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - В эфире радиоканала "Культура" Национальной общественной телерадиокомпании Украины состоялось обсуждение книги Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун", которая была издана на украинском языке по случаю 880-летия классика азербайджанской литературы и Года Низами Гянджеви в Азербайджане, сообщила Trend Life ответственный секретарь Государственного центра перевода Азербайджана в Украине Марина Гончарук.

Передача называлась "Низами Гянджеви: изысканность азербайджанского поэтического искусства в Украине". В беседе с ведущим передачи Денисом Денисенко Марина Гончарук рассказала о жизни и творчестве великого поэта, а также про новое издание, которое является единственной полностью переведённой на украинский язык поэмой Низами Гянджеви. Поэма была переведена видным украинским поэтом и переводчиком Леонидом Первомайским. Издание является проектом Государственного центра перевода Азербайджана. Книга вышла в известном издательстве "Ярославов Вал". Редактор – лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, писатель Григорий Гусейнов.

Было также рассказано про многочисленные проекты Центра в Украине, украинско-азербайджанский литературный процесс и роль в нем ГЦПА, об исследованиях украинских ученых творчества Низами, в частности, про монографию "Низами и его современники" украинского ученого и востоковеда Агатангела Крымского. Это самая фундаментальная работа украинского ученого про Низами, цитаты из которой составляют предисловие к книге "Лейли и Меджнун".

Ожидается презентация книги "Лейли и Меджнун" в Киеве. Экземпляры издания будут также переданы в украинские библиотеки и университеты, представлены широкому кругу читательской аудитории в Украине.

(Автор: Вугар Иманов)