Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО)

Культура 16 июня 2021 16:04 (UTC+04:00)
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Leyla Khazari Art-Gallery состоялось открытие выставки художественных работ "Летнее наслаждение", сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены новые летние картины художников и скульпторов Азербайджана, среди которых Рафаил Алиев, Мир-Азер Абдуллаев, Намиг Мамедов, Самир Газиев, Сируз Мирзазаде, Маргарита Керимова-Соколова, Милена Набиева, Интигам Агаев, Гама Меликова, Елена Хагвердиева, Бутунай Хагвердиев, Анар Гусейнзаде, Закир Ахмедов, Мамед Оруджев, Эмин Аскеров, Диана Алиева, Гусейн Хагвердиев.

Экспозиция выставки производила яркое и импульсивное впечатление сочетанием традиционных мотивов, авангарда и современного искусства, объединенных общим образом летнего Абшерона и традициями национальной живописи. Преемственность нескольких поколений живописцев и их наработки продолжают радовать зрителей своим неповторимым колоритом цельного образа, собирающего как в калейдоскоп отдельные яркие индивидуальные личности художников. Куратору выставки Рустаму Гусейнову удалось соединить в экспозиции современный этап развития азербайджанской живописи и создать большую картину яркими мазками наиболее колоритных современных художников и скульпторов Азербайджана.

Атмосфера выставки несет в себе тепло родного уюта, где каждый зритель может найти для себя любимый уголок и выбрать те краски, которые ему наиболее по душе. Работы художников несут в себе эту атмосферу, создавая идеальный баланс между собственной индивидуальностью и общим впечатлением от коллег, как в старом уютном дачном поселке, где все соседи друг друга знают и любят, где нет высоких заборов и не запираются двери.

Выставка продлится до 5 июля. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Image
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 29 заразившихся
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 29 заразившихся
Инфляция в Израиле за последние 12 месяцев выросла до 1,5%
Инфляция в Израиле за последние 12 месяцев выросла до 1,5%
Израильская авиация нанесла удары по позициям группировок в Газе
Израильская авиация нанесла удары по позициям группировок в Газе
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана проинформировал о непригодных для купания пляжах Общество 16:50
Президент Турции посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева Политика 16:43
Азербайджан является важным звеном в обеспечении мира в Афганистане – посол Политика 16:37
По Зангезурскому коридору армяне смогут ездить в Москву, в другие точки мира – Президент Турции Политика 16:33
Важное значение победы Азербайджана будет осознано со временем - Президент Турции Политика 16:31
Надеемся, что Шуша в будущем станет культурной столицей тюркского мира - Эрдоган Политика 16:22
Фонд Гейдара Алиева представил сборник "Культурное наследие Карабаха" (ФОТО) Общество 16:20
Снимаются ограничения на ввоз томатов в Россию для некоторых азербайджанских предприятий Бизнес 16:05
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) Культура 16:04
Мы восстановим освобожденные территории Азербайджана Политика 16:02
Переговоры Путина и Байдена в узком составе начались за закрытыми дверями Россия 15:55
НАТО поддерживает территориальную целостность стран Южного Кавказа Политика 15:54
Перевод инфраструктуры в «облака» является основной тенденцией информационных технологий в мире Экономика 15:52
Путин надеется на продуктивную встречу с Байденом Россия 15:51
Чтобы голос услышали - известные азербайджанские теле-и радиоведущие проведут мастер-класс Культура 15:51
Пусть весь мир знает, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном - Эрдоган Политика 15:46
НАТО благодарно Азербайджану за миротворческую деятельность в Афганистане Политика 15:43
Реджеп Тайип Эрдоган выступил на спецзаседании парламента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:41
В Туркменистане ведутся работы для рационального использования старых месторождений Энергетика 15:41
Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед саммитом РФ - США Россия 15:38
Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения для обеспечения глобальной безопасности - Хикмет Гаджиев Политика 15:36
ООН и Азербайджан обсудили возможности расширения сотрудничества Бизнес 15:34
Начинается новая веха в сотрудничестве Азербайджана и Турции - депутат Политика 15:33
Марат Шафиев: Улитка, ползущая к Фудзияме, не минует Хазар Интервью 15:33
Представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате на II саммите ОИС по науке и технологиям Политика 15:32
В Баку будут осуществляться дополнительные авиарейсы из Самары Транспорт 15:29
В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда - Сванте Корнелл Политика 15:28
USAID содействует развитию сельского хозяйства в Туркменистане Бизнес 15:21
Азербайджан приветствует роль НАТО в обеспечении международной безопасности - помощник Президента Политика 15:19
Племянник Саргсяна признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов Армения 15:17
Coca-Cola после падения акций ответила на поступок Роналду на пресс-конференции Европа 15:16
Фонд Nargis проведет благотворительную ярмарку в поддержку Эсмер и Фармана (ФОТО) Социум 15:14
Названы города Азербайджана, в которых имеется высокий спрос на услуги по эвакуации транспорта Экономика 15:13
Среди киберугроз в отношении Азербайджана чаще фиксируются DDoS-атаки - Qrator Labs ИКТ 15:07
Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами – Хикмет Гаджиев Политика 15:05
Внешнеторговый оборот Азербайджана продолжает расти Бизнес 14:57
В Казахстане рекомендовано ликвидировать 82 нефтяные скважины Казахстан 14:36
Во всех освобожденных районах Азербайджана строятся новые подстанции - ОАО "Азерэнержи" (ФОТО) Энергетика 14:34
Завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области может запуститься к осени Казахстан 14:33
Один из пытавших нас армян был моим соседом в Баку - бывший азербайджанский пленный Общество 14:24
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) Политика 14:23
Бывший вице-президент Ирана отказался от участия в выборах главы республики Политика 14:18
Кыргызстан намерен ввести ограничение на экспорт моркови и картофеля Кыргызстан 14:17
Мохаммед бен Рашид одобрил создание Совета по геномике ОАЭ Арабские страны 14:15
TikTok, Brawl Stars, Roblox: «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения дети чаще всего заходят с мобильных устройств Общество 14:13
Турция желает видеть Южный Кавказ регионом мира и стабильности - МИД Политика 14:13
«Южный газовый коридор» помог снизить чрезмерную зависимость от доминирующего поставщика – Госдеп США Энергетика 14:04
Haldor Topsoe готова поддержать развитие водородной экономики в Азербайджане Энергетика 13:59
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 29 заразившихся Израиль 13:58
Путин вылетел в Женеву, где состоится саммит РФ - США Россия 13:55
Исторический визит президента Турции в Шушу выведет сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень - депутат Политика 13:55
Посол Дании: деятельность Carlsberg Azerbaijan способствует укреплению отношений между Азербайджаном и Данией (ФОТО) Общество 13:54
Raiffeisen Bank может поддержать финансирование проектов в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 13:45
Экспорт нефти Азербайджана достиг с начала года 12 млн тонн Энергетика 13:41
Азербайджан увеличил экспорт газа почти на 70% Энергетика 13:41
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:39
Армяне заставляли нас выкапывать останки азербайджанцев из могил - бывший пленный Азербайджан 13:33
Завершено 80% стройработ на участке Ахмедбейли-Физули-Шуша "Дороги Победы" (ФОТО) Транспорт 13:31
Мкртычян пытал меня раскаленным шомполом от автомата – бывший азербайджанский пленный Общество 13:23
Болельщики смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на экспресс-автобусах - дорожная полиция Общество 13:20
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) Общество 13:16
Узбекское агропромышленное агентство закупит авторефрижераторы Тендеры 13:01
В Шуше армяне заставляли нас есть землю - бывший азербайджанский пленный Общество 12:55
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 12:55
Объявлены победители международного конкурса ковровых эскизов, посвященного 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 12:50
Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты Европа 12:41
Шушинская декларация отражает более четкую, чем когда-либо, приверженность Турции территориальной целостности Азербайджана - Брайза Политика 12:41
Произведена закладка фундамента на первом участке кольцевой энергосистемы Туркменистана Энергетика 12:23
Очередное заседание суда над армянами, пытавшими азербайджанских пленных, назначено на 23 июня (ФОТО) Политика 12:20
Названа дата первого рейса в международном аэропорту Физули (ФОТО) Экономика 12:11
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер Тендеры 12:01
Шушинская декларация еще больше укрепляет отношения Азербайджана и Турции - американский аналитик Общество 11:59
Опубликован полный текст Шушинской декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией Политика 11:52
Британия планирует наладить выпуск аккумуляторов с Ford, Nissan, LG и другими Европа 11:39
В Азербайджане увеличились грузоперевозки ж/д транспортом Транспорт 11:35
Комментировать визиты глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении – официальный Баку Политика 11:22
Танец Президента Ильхама Алиева на Джыдыр дюзю в Шуше (ВИДЕО) Политика 11:21
В Азербайджане сократились показатели скорости загрузок в интернете ИКТ 11:19
Средства, затраченные на поездку на матч ЕВРО-2020 в Баку, себя полностью оправдали - футбольный фанат Общество 11:07
Подписание Шушинской декларации показывает решимость Азербайджана и Турции содействовать стабильности на Южном Кавказе - SouthFive Strategies Политика 11:01
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли почти на 30% Транспорт 10:46
Туркменбашинский НПЗ объявляет тендер на закупку бензина Экономика 10:38
Размер госдолга Кыргызстана составил 4 млрд 933,6 млн долларов Кыргызстан 10:36
Грузоперевозки автотранспортом в Азербайджане превысили 43 млн тонн с начала года Транспорт 10:35
Количество коммерческих самолетов в Иране увеличилось за последние 8 лет Экономика 10:34
В 2021 г. морским транспортом Азербайджана перевезено более 2 млн тонн грузов Транспорт 10:33
Шушинская декларация является итогом новой геополитической реальности в регионе – эксперт Политика 10:32
Песков заявил, что Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности США 10:30
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,1% Европа 10:29
Организована поездка журналистов в Физулинский район (ФОТО) Политика 10:24
На сегодняшний матч ЕВРО-2020 Турция-Уэльс в Баку продано до 29 тыс. билетов Общество 10:22
Сегодня в Баку пройдет второй матч в рамках ЕВРО-2020 Общество 10:22
«Туркменгеология» закупит оборудование Тендеры 10:15
Стоимость азербайджанской нефти превысила $75 за баррель Энергетика 10:09
Североатлантический альянс коллективно считает, что армяно-азербайджанский конфликт завершен - Олег Кузнецов Политика 10:06
Назначен новый председатель ОАО "Азеркосмос" ИКТ 10:00
Инфляция в Израиле за последние 12 месяцев выросла до 1,5% Израиль 09:52
Шушинская декларация подтверждает союзнический характер отношений между Азербайджаном и Турцией – российский политолог Политика 09:52
В парламенте Азербайджана пройдет специальное заседание с участием Президента Турции Политика 09:52
Нефть дорожает на данных о резком снижении запасов в США Энергетика 09:35
Все новости