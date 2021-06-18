В Баку прошла научная конференция, посвященная творчеству выдающегося композитора Джахангира Джахангирова

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) прошла научная музыковедческая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, дирижера и хормейстера, лауреата Государственной премии СССР, народного артиста Азербайджана, профессора Джахангира Джахангирова, сообщили Trend Life в пресс-службе союза.

На конференции, подготовленной секцией музыковедения и музыкальной критики СКА под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора Земфиры Гафаровой, были освещены различные стороны творческой деятельности Джахангира Джахангирова.

Председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала о важной роли композитора в истории национального музыкального искусства.

На конференции были представлены доклады "Связь поэзии и музыки в камерно-вокальном творчестве Джахангира Джахангирова" заслуженного работника культуры, доктора философии по искусствоведению Улькер Талыбзаде, "Роль Джахангира Джахангирова в деятельности хоровых коллективов Азербайджана" заслуженного работника культуры, доктора философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы, "Хоровое наследие Джахангира Джахангирова на примере кантаты "Физули" музыковеда Айсель Керим.

О значении оперных произведений композитора в истории национального сценического жанра рассказала доктор философии по искусствоведению Лейла Гулиева. Ее тему дополнило выступление доктора философии по искусствоведению Хабибы Мамедовой, осветившей воплощение революционной темы в операх композитора.

В заключение состоялось торжественное награждение медалью ОО "Кавказ – Медиа" Heydər zirvəsi молодого, талантливого композитора Вугара Мамедзаде, который добровольцем участвовал в Отечественной войне.

Джахангир Джахангиров родился 20 июля 1921 года в бакинском поселке Балаханы. Выпускник Бакинского музыкального техникума имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), где значительную роль в его становлении сыграл основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли. На протяжении многих лет руководил хором при Госкомитете телерадиовещания Азербайджана, который сейчас носит его имя, ансамблем песни и танцев при Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

Джахангир Джахангиров - автор ярких музыкальных произведений, среди которых вокально-симфоническая поэма "По ту сторону Аракса", кантаты "Физули", "Насими", оратории "Гусейн Джавид", "Сабир", оперы "Азад" и "Судьба певца", музыка к кинофильмам "Кура неукротимая", "Непокоренный батальон", "Кёроглы", романсы и песни.

Скончался 25 марта 1992 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)