Cамая непослушная и капризная краска в руках азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной краской. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности. Зато те, кому удалось ее "покорить" и "приручить", знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ.

Этому виду изобразительного искусства был посвящен Akvarel Workshop, организованный Центром искусств "Хатаи" и азербайджанским представительством Международного акварельного общества. Художники Хасай Мирзоев, Сабина Искендер, Пярвиз Алиев, Наталья Корнетова, Ирина Шаган, Лейла Вазехи, Новруз Аллахвердиев и Гусейн Искендер поделились с молодежью своими секретами создания работ.

Работы, представленные молодежью, были совершенно разные – и по стилистике, и по тематике, и по настроению. Здесь можно было увидеть различные пейзажи, натюрморты и композиции.

Акварель - это вид изобразительного искусства, сочетающий свойства живописи и графики. Для рисования художники используют не масляные краски, а специальные, акварельные, которые перед нанесением разбавляются водой. Кроме того, иногда дополнительно смачивается и лист. Отсюда и название - от латинского слова aqua (вода). Возникла эта техника в древнем Китае, во II веке, с изобретением бумаги. Классическая европейская акварель появилась в XV-XVI столетиях, а расцвела в Англии на рубеже XVIII-XIX веков. От живописи акварель взяла богатство цвета и его широкие художественные возможности для моделирования форм. А от графики - тонкослойное наложение краски (без рельефности) и использование бумаги не просто как материала, но и как изобразительного элемента: фон становится пространством, "воздухом". Акварельные работы более объёмны, чем графические, но более воздушны, чем живописные картины. Акварель позволила художникам выразительно передавать эффекты воздушности и влажности. Эта техника идеально подошла для пейзажистов, работающих на пленэре.

(Автор: Вугар Иманов)