Посмотри и задумайся... "Кровь земли" без которой немыслима жизнь человека - тотальная инсталляция Сабины Шихлинской (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском музее современного искусства (MoMA Baku) открылась выставка члена Союза художников Азербайджана и Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM) заслуженного художника Сабины Шихлинской под названием "Сблизи", организованная при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству SDC в сотрудничестве с Goethe Zentrum в Баку, посольствами Латвии и Швеции, а также Platform ART.

На открытии директор музея Хайям Абдинов отметил, что проект "Сблизи" - мультимедийная выставка современного искусства, в которой отражена нефтяная отрасль и жизнь нефтяников в ее героическом аспекте. В экспозиции представлены монументальные картины, видео и звуковые инсталляции. При этом автор создает особый выставочный дизайн, чтобы значимость темы была визуально усилена для зрителей.

Посол Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре, посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс и посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камил отметили важность реализации проекта и особое видение Сабины Шихлинской созданных образов нефтяников и различных инсталляций, которые открывают новые грани тяжелого и почетного труда не только во благо родной земли, но и всего человечества, когда нефть стала одним из важных факторов индустриального прогресса и развития экономик разных стран. При этом культурологический фактор созданной экспозиции несомненно является своеобразным художественным мостом между народами и странами.

С конца XIX века нефть стала ключевым природным ингредиентом для современного общества. Передвижения на суше, в воде и в воздухе были бы немыслимы без бензина, дизельного топлива и керосина. В широком спектре материалов, характерных для современного образа жизни, нефть является одним из основных продуктов потребления. Нефть питает не только машины, но и фантазии. Научно-технические, а также метафизические и творческие идеи связаны с этим блестящим материалом – "черным золотом" нашего времени.

Чтобы лучше осознать всю важность и сложность в добыче нефти, Сабина Шихлинская решила сделать акцент на роли человеческого фактора в нефтяной отрасли. Профессия нефтяника продолжает оставаться как престижной, так и опасной, несмотря на то, что технологии развились, риски стали более управляемыми и просчитываемыми, если сравнить нынешнюю нефтяную отрасль и то, что было 100 лет назад. Жизнь нефтяников на морских нефтяных платформах и береговых нефтяных месторождениях по-прежнему сопряженная с рисками и опасностями, и является примером самоотверженности и мужества людей, посвятивших свою жизнь разработке и добыче такого важного для современной цивилизации человечества и для ее жизнедеятельности, природного сырья, как нефть.

Далее гости осмотрели экспозицию, в которой тотальная инсталляция автора задумана для усиления визуального восприятия экспозиции. Ведь жизнь современного человека немыслима без этого ценного сырья. И действительно, практически каждый шаг человека сопровождает использование нефти или нефтепродуктов. Когда мы слышим слово "нефть", то как правило возникают ассоциации с бензином, другим топливом, смазочными материалами. Однако, нефть значит для каждого человека намного больше. Строительные материалы, лаки, краска, многие напольные покрытия содержат нефтяные масла. Производные нефти входят в состав одежды. Нефтепродукты так же являются составной частью пластмасс, из которых изготавливаются выключатели, телефоны и другие предметы обихода. Но кто задумывается с каким трудом добывается эта "кровь земли", от нескольких десятков метров до 5-6 километров, на суше и в море.

Поэтому Сабина Шихлинская создает атмосферу "личного присутствия" зрителей и их вовлеченности в развернутое художественное действие. Образы современных нефтяников представлены монументальными панно в черно-белом колорите, что не только символизирует суровость реалий их деятельности, а является частью художественного замысла, подчеркивая тематику нефти и создавая контраст с яркой и цветной видео-инсталляцией в виде крупномасштабных проекций природных явлений. Воплощение месторождений нефти и газа в виде огня, пламя которого вырывается на поверхность земли на протяжении тысяч лет, ассоциируется с дыханием действующих грязевых вулканов и причудливыми узорами нефтяной пленки на поверхности моря, находя отражение в экологической проблеме. В одном из залов экспозиции представлена аудио и видео инсталляция, посвященная памяти нефтяников, погибшими при исполнении профессионального долга. Это вечные герои не только для своих близких и родных, но и для всего человечества.

Выставка будет представлена до 27 июля.

(Автор и фото - Вугар Иманов)