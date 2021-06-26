"Новые святые" от Айдан Салаховой в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге проходит выставка работ известной художницы и скульптора Айдан Салаховой, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

Представленный на выставке цикл "Новые святые" был создан Айдан Салаховой совсем недавно. Его замысел родился в московском госпитале "Царицыно", где художница в 2020 году по возвращении из Италии находилась на карантине в "красной" зоне. Увиденное в госпитале было воплощено в серии живописных полотен. Наблюдая за работой врачей и восхищаясь их самоотверженностью, Айдан Салахова делала многочисленные фотографии и зарисовки, которые впоследствии были использованы в процессе работы над серией "Новые святые".

Выставка продлится до 25 октября.

Айдан Салахова – дочь всемирно известного художника, кавалера высоких государственных наград и лауреата международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и России, народного художника СССР Таира Салахова (1928 - 2021 годы). Она является художником, галеристом, общественным деятелем, действительным членом Российской академии художеств. Салахова - участница известных международных выставок, ярмарок и биеннале, а ее работы находятся в частных и государственных коллекциях. Айдан Салахова отмечена множеством премий и наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)