Юсиф Эйвазов в окровавленной рубашке появился на сцене Королевского театра Мадрида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Три всемирно известных оперных исполнителя – итальянец Лука Сальси, народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов с триумфом выступили в спектакле Джакомо Пуччини "Тоска" в Teatro Real de Madrid (Королевский театр Мадрида), сообщает Trend Life.

Спектакль прошел под управлением бывшего музыкального руководителя San Francisco Opera и Teatro San Carlo di Napoli, специального приглашенного главного дирижера Teatro Real de Madrid, маэстро Никола Луизотти.

"Спасибо, Испания, Мадрид и Teatro Real de Madrid за эти потрясающие спектакли "Тоска" в такой невероятно талантливой компании. Очень красивый театр, публика которого аплодирует без остановки , оркестр и хор - мы обязательно вернёмся!", - поделился впечатлениями в соцсети Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Лука Сальси воплотили трагический любовный треугольник – Флорию Тоска, Марио Каварадосси и Барона Скарпиа.

Джакомо Пуччини создал оперу "Тоска" на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по одноимённой драме Викторьена Сарду. Премьера состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года. Эта великая история любви и предательства, облаченная итальянским композитором в оперный жанр, вот уже более века не перестает бередить сердца людей по всему миру. Спектакль настолько полюбился публике, что на сегодняшний день он является самым репертуарным в мире.

Сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. В центре водоворота событий – любовь певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси.

Художник Марио Каварадосси прячет в своем доме друга Чезаре Анджелотти, бежавшего из заключения республиканца и бывшего римского консула. У Марио Каварадосси есть возлюбленная Флория Тоска, в которую также влюблен начальник полиции Барон Скарпиа. Полицейский догадывается, где прячется мятежник и следит за Флорой Тоской, которая и приводит его к укрытию. Но вместо Анджелотти, в тюрьму попадает Каварадосси. Чтобы спасти любимого от пыток, девушке приходится выдать место укрытия бывшего римского консула. Но беспощадный начальник полиции приказывает убить и Каварадосси. Флора может спасти его, если подарит злодею свою любовь… Ей ничего не остается, как согласиться на этот шаг. Но полицейский не собирается спасать художника, он всего лишь "делает вид", что расстрел будет ненастоящим. Тоска догадывается об этом и убивает Скарпиа, после того как забирает у него соответствующие документы о якобы приведенном в исполнении расстреле. Утром Каварадосси выводят на тюремную крышу, где он будет казнён. Флория рассказывает об убийстве Скарпиа и сообщает ему, что казнь будет ложной. Солдаты поднимают оружие, гремит выстрел, Каварадосси падает. Девушка бросается к любимому, ведь инсценировка закончилась, и они свободны! И только увидев окровавленное тело, понимает, что случилось на самом деле. Она бросается с крыши замка вниз…

(Автор: Вугар Иманов)