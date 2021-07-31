В Баку состоялась торжественная церемония срезки со станка карабахского ковра "Ханлыг" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась торжественная церемония срезки со станка карабахского ковра "Ханлыг", сообщает Trend Life.

В ней приняли участие сотрудники и посетители музея. Церемония прошла с соблюдением древних обычаев, сопровождающих этот этап работы над ковром.

Ковер соткан сотрудницей музея Гюльхар Солтановой, и работа над ним длилась четыре месяца. Ширина нового ковра "Ханлыг" составляет более одного метра, длина - около двух метров.

"Карабахские ковры имеют богатую цветовую палитру, яркий колорит. Ковры "Ханлыг" - прекрасные образцы коврового искусства. Данные ковры отличаются высоким качеством", - подчеркнула Солтанова.

Отметим, что ковер, сотканный Гюльхар Солтановой, будет храниться в музее.

Слово "Ханлыг" происходит от названия села Ханлыг. Основу ковра составляет композиция, где в центре расположен большой медальон, а в углах серединного поля - по четвертушке этого медальона.

Ковры с таким названием ткут в нескольких вариантах. В первом варианте в верхней и нижней частях медальона изображены два купола. Во втором варианте купола заменены белыми цветами в керамических вазах, поэтому ковроткачи называют этот вариант также "Аг чичякляр" ("Белые цветы").

Эти ковры хранятся во всемирно известных музеях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)