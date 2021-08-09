Проводник в мир гармонии – как звучит музыка Ульвии Бабирли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка и композитор Ульвия Бабирли представила видеоклип на композицию "Bənövşə" ("Фиалка"), включенную в альбом "Dalğa", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

"Bənövşə" – не новое произведение. Композиции из альбома "Dalğa" я часто слышу в телепередачах, на радио и в фильмах. Поэтому решила иногда обращаться к сочинениям из этого альбома и время от времени снимаю на них видеоклипы", - рассказала Ульвия Бабирли.

Съемки видеоклипа на композицию "Bənövşə" прошли в Шамахинском районе.

Над клипом работали: постановщик Бабир Бабирли, оператор Намиг Ходжа, режиссер монтажа Дмитрий Пономарев, аранжировщик Назим Ахмед. Фото – Джалал Вагифзаде.

В клипе Ульвия Бабирли предстает в образе от известного азербайджанского дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой. Стилист-визажист проекта - Сабина Иманова.

В клипе прекрасная природа и изысканная музыка создают атмосферу гармонии, безмятежности. Музыка Ульвии Бабирли - словно проводник в мир, где царят умиротворение, покой и безмятежность.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)