Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Сараевского кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер Теймур Гаджиев вошел в состав жюри XXVII Сараевского кинофестиваля в категории "Европейские короткометражные фильмы", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.

Кроме него, членами жюри в данной категории стали оператор и сценарист Таина Галис (Taina Galis) из Румынии, а также хорватский режиссер и сценарист Тин Жанич (Tin Žanić).

В категории "Европейские короткометражные фильмы" представлены 13 картин производства девяти стран.

Сараевский кинофестиваль - крупнейший фестиваль Юго-Восточной Европы, основанный в 1995 году в столице Боснии и Герцеговины. В этом году он пройдет с 13 по 20 августа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)