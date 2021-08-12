Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Сараевского кинофестиваля
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер Теймур Гаджиев вошел в состав жюри XXVII Сараевского кинофестиваля в категории "Европейские короткометражные фильмы", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.
Кроме него, членами жюри в данной категории стали оператор и сценарист Таина Галис (Taina Galis) из Румынии, а также хорватский режиссер и сценарист Тин Жанич (Tin Žanić).
В категории "Европейские короткометражные фильмы" представлены 13 картин производства девяти стран.
Сараевский кинофестиваль - крупнейший фестиваль Юго-Восточной Европы, основанный в 1995 году в столице Боснии и Герцеговины. В этом году он пройдет с 13 по 20 августа.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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