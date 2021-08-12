Музыка для всех – в Баку рассказали, как расширить кругозор (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в галерее Art Tower в Ичеришехер, в рамках музыкального фестиваля "Симург" прошел образовательный проект "Музыка для всех", сообщили Trend Life организаторы мероприятия. В ходе проекта были организованы лекции на тему музыкального искусства.

Основные задачи проекта "Музыка для всех" – расширить познания детей и подростков в сфере музыкального искусства и воспитать музыкальный вкус.

Лекции прочитала музыковед, преподаватель музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей Севда Мамедова.

Слушатели лекций были проинформированы о музыкальных инструментах, их особенностях и уникальных качествах. На мероприятии с помощью мультимедийного проектора участникам были продемонстрированы фотографии с изображением музыкальных инструментов, о которых рассказывала Мамедова.

Автор проекта – руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник, искусствовед Дадаш Мамедов, куратор – известная азербайджанская пианистка, автор и руководитель Музыкального фестиваля "Симург" Саида Тагизаде.

После лекций участники получили дипломы и памятные подарки.

Мероприятие прошло в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических правил.

Отметим, что "Симург" – это не только концерты, но и образовательные проекты, а также воркшопы и художественные выставки. Такой формат фестиваля связан с тем, что организаторы стремятся выявить все грани таланта юных участников, расширить их кругозор.

Фестиваль проводится при поддержке министерств образования и культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)