Представители Азербайджана выступят на международном фестивале под эгидой ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музыкальный коллектив Nakhish при поддержке Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр) примет участие в XIX Международном фестивале народного искусства и ремесел "Садко", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

Фестиваль пройдет с 10 по 14 сентября в Великом Новгороде. "Садко" – это яркий праздник, способствующий сохранению и развитию подлинных образцов национальной культуры разных народов мира.

Участниками фестиваля станут фольклорные ансамбли, инструментальные, вокальные, хореографические коллективы, представляющие народную культуру в аутентичной и сценической формах из Азербайджана, России, Индии.

Фестиваль проходит под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, Международного совета организаторов фольклорных фестивалей и Международной организации по народному творчеству при ЮНЕСКО.

В 2021 году проект реализуется с использованием гранта, предоставленного общероссийской общественно-государственной организацией "Российский фонд культуры", в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Художественный руководитель Nakhish - автор и организатор международных музыкально-поэтических проектов, режиссер-постановщик музыкальных фильмов, лауреат различных международных фестивалей авторской песни Вафа Мамедова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)