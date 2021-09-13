Девушка в джазе: турецкая певица Синем Исламоглу завораживает и манит в Баку (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) состоялось выступление турецкой исполнительницы Синем Исламоглу, сообщает Trend Life.

Бесподобное исполнение, невероятная энергетика и харизма, профессионально подобранный музыкальный материал – концерт Синем Исламоглу стал яркой изюминкой джаз-фестиваля.

Певица из Турции обладает удивительным шармом, а голос ее завораживает и манит слушателей в мир неповторимой музыки. Талант Синем Исламоглу покорил не только бакинских любителей джаза, но и профессионалов. Так, известная азербайджанская джазовая вокалистка Эльнара Гасанли присоединилась к турецкой коллеге на сцене. Импровизация двух прекрасных вокалисток вызвала восторг и бурные аплодисменты публики.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль проходит с 10 по 18 сентября. В рамках фестиваля организуются концерты, на которых представлены разнообразные стили и направления джазовой музыки – авангард, традиционная классика, этноджаз, симфоджаз. В числе гостей фестиваля в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены – заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции проводится конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность музыкантам проявить свой талант.

Фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)