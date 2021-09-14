Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО)

Культура 14 сентября 2021 12:05 (UTC+04:00)
Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский оперный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов написал композицию "In memory of Jean Paul Belmondo" в память о великом французском актере театра и кино Жан-Поль Бельмондо (9.04.1933- 6.09. 2021), сообщает Trend Life.

Ризван Садырханов родился 7 августа 1949 года в Баку. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, Музыкального училища им Асафа Зейналлы, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Академии вокала в Италии. За годы творческой деятельности Ризваном Садырхановым выпущено около десяти дисков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор очень многих песен, музыки к кинофильмам. Автор первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада".

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Грузии за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
Назван ТОП-3 компаний на рынке фиксированного интернета Грузии
Назван ТОП-3 компаний на рынке фиксированного интернета Грузии
Пассажиропоток в аэропортах Грузии значительно вырос за год
Пассажиропоток в аэропортах Грузии значительно вырос за год
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Объем производства промтоваров и услуг в Азербайджане превысил 32 млрд манатов Экономика 12:16
С цифровыми решениями Azercell подготовка к новому учебному году стала более комфортной ИКТ 12:14
Стив Возняк объявил о создании космической компании США 12:13
В Агдаме состоялось первое мероприятие в рамках проекта "Дорога Победы" (ФОТО) Политика 12:13
Не менее трех человек пострадали при взрыве в пятиэтажном доме в Риме Европа 12:10
Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. куб. м Европа 12:06
Парк «Гянджлик» - излюбленное место отдыха бакинцев и гостей столицы (ФОТО) Общество 12:06
Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО) Культура 12:05
В счете текущих операций Азербайджана зафиксирован профицит Финансы 12:03
ЦИК Узбекистана зарегистрировала всех кандидатов в президенты Узбекистан 11:54
Агентство пищевой безопасности Азербайджана заключило контракт на сумму около 320 тыс. манатов Экономика 11:52
В Грузии за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:48
Число жертв лихорадки денге на севере Индии увеличилось до 120 Другие страны 11:46
Прокуратура ЕС расследует дела о мошенничестве на общую сумму €4,5 млрд Европа 11:41
В Азербайджане на работу принято более 200 учителей Общество 11:36
Грузооборот аэропорта Антальи превысил 140 тыс. тонн Турция 11:31
Австрия импортировала из Турции ковры на сумму более $13 млн Турция 11:27
Турецкий порт Текирдаг перевалил с начала года более 11 млн тонн грузов Турция 11:24
I am Jazzman в Баку: кто стал победителем конкурса и забрал главный приз Культура 11:22
Стартовала бизнес-миссия представителей саратовских предприятий в Баку Бизнес 11:21
В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более трети населения – депутат Общество 11:17
Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан с начала года увеличился на 95,4% Кыргызстан 11:15
Назван ТОП-3 компаний на рынке фиксированного интернета Грузии ИКТ 11:10
Туркменистан импортировал готовую одежду из Турции более чем на $12 млн Турция 11:05
Турция окажет содействие в продвижении реформ в Узбекистане Бизнес 11:02
Казахстан увеличил импорт турецких кожаных изделий почти вдвое Турция 11:02
Названа доля устройств на платформе Android на рынке ОС Азербайджана ИКТ 10:52
В Казахстане за 8 месяцев т.г. рост в реальном секторе составил 3,5% Центральная Азия 10:50
Нефтесервисная компания Казахстана закупит бензин Тендеры 10:49
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:47
«Лаборатория Касперского» предупреждает о скам-схеме, направленной на пользователей в Азербайджане ИКТ 10:38
На освобожденных территориях Азербайджана созданы три военные прокуратуры Политика 10:36
Абоненты Nar теперь могут делать пожертвования в «Фонд возрождения Карабаха» ИКТ 10:31
Названа самая популярная соцсеть у пользователей Азербайджана ИКТ 10:30
Eriell Group завершила ввод скважин в эксплуатацию в Узбекистане Энергетика 10:29
Туркменистан значительно увеличил импорт ковров из Турции Турция 10:29
Срок ареста экс-министра Салима Муслимова продлен на три месяца Общество 10:28
Турецкий порт Амбарли принял более 2 тыс. судов Турция 10:25
Турция увеличила экспорт электротоваров в Германию почти на 40% Турция 10:24
Пассажиропоток в аэропортах Грузии значительно вырос за год Транспорт 10:20
Идет подготовка к началу строительства новой станции бакинского метро (Эксклюзив) Транспорт 10:14
Путин: Товарооборот между РФ и Сирией в 2021 году увеличился в 3,5 раза Россия 10:12
Узбекистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:12
Азербайджан импортировал из Турции готовой одежды на более чем $30 млн Турция 10:07
Франция импортировала из Турции ковры на сумму более $22 млн Турция 10:02
Австрия увеличила импорт зерновых и бобовых культур из Турции почти наполовину Турция 10:02
Египетская национальная авиакомпания впервые запускает прямые рейсы из Каира в Тель-Авив Арабские страны 09:57
Консорциум в Туркменистане закупит подвесные крановые весы Тендеры 09:50
SOCAR сократила поставки СУГ в Украину почти на 60% Энергетика 09:50
Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до восьми Другие страны 09:42
Экономика Казахстана достигла допандемического уровня — премьер Казахстан 09:41
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма "Николас" США 09:34
Узбекнефтегаз объявляет тендер на закупку цеолита Тендеры 09:24
В Азербайджане ожидается внедрение новшеств в сфере туризма Общество 09:14
Цена нефти марки Brent поднялась выше $74 за баррель Энергетика 08:38
Дочь Пеле рассказала о состоянии отца Спорт 08:19
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив) Бизнес 08:03
Объем международных резервов Нацбанка Грузии увеличился Финансы 07:45
В Казахстане произошло землетрясение Казахстан 07:38
Международный саммит, посвященный пандемии, запланирован на 22 сентября В мире 07:03
Свыше 26 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 06:24
Британия выделит сотни миллионов долларов на мегапроект ради спасения планеты В мире 05:56
На парламентских выборах в Норвегии победила левая оппозиция Европа 05:14
ОАЭ включили 38 человек и 15 организаций в свой террористический список Арабские страны 04:16
Байден выступит на Генассамблее ООН В мире 03:18
Тропический шторм "Николас" набрал силу по мере приближения у Техасу США 02:24
Apple обнаружила уязвимость, дававшую контроль над большинством устройств компании В мире 01:51
На конференции ООН пообещали выделить на помощь Афганистану $1,2 млрд В мире 01:21
Саммит "четверки" состоится в США 24 сентября США 00:45
В Великобритании COVID-вакцина станет доступна для детей 12-15 лет Европа 00:24
Турция рассчитывает на мировое лидерство в сфере БПЛА - Эрдоган Турция 13 сентября 23:46
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана Политика 13 сентября 23:32
Численность наемных работников в Азербайджане выросла почти до 1,7 млн человек Финансы 13 сентября 23:22
Обнародована ​​дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана Общество 13 сентября 23:17
Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из прибрежных районов из-за тайфуна "Чанту" В мире 13 сентября 23:04
Туркменистан регулярно направляет в Афганистан гуманитарную помощь Туркменистан 13 сентября 22:31
Иран считает отношения с соседними странами приоритетными – МИД Политика 13 сентября 22:18
Грузинская компания по сборке коттеджей открывает новый завод Бизнес 13 сентября 22:16
Литва может стать воротами для перевозки грузов из Туркменистана в Европу - министерство Транспорт 13 сентября 22:15
Эксперт о случаях, когда в Азербайджане могут быть списаны штрафы за нарушение карантина Общество 13 сентября 22:15
В Испании уже пять дней борются со сложным природным пожаром Европа 13 сентября 21:56
Польша передала Узбекистану новую партию вакцины AstraZeneca Узбекистан 13 сентября 21:27
Экспорт стальной продукции из Ирана вырос на 88% Иран 13 сентября 21:10
Китай поставит Афганистану $31 млн помощи и 3 млн доз вакцин от COVID-19 Другие страны 13 сентября 21:06
В период пандемии в Баку подорожали коммерческие объекты Экономика 13 сентября 20:50
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги (ФОТО) Азербайджан 13 сентября 20:45
Предприниматели в аграрной сфере были проинформированы о мерах поддержки Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) Экономика 13 сентября 20:23
В Азербайджане поставщикам пшеницы будут предоставлены субсидии Экономика 13 сентября 20:20
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13 сентября 20:10
Образовательный студенческий кредитный фонд отдан в подчинение Минобразования Азербайджана Общество 13 сентября 19:49
Бюджетное управление парламента Грузии о среднегодовых темпах экономического роста Бизнес 13 сентября 19:45
Минкультуры Азербайджана о приеме учителей на работу в музыкальные школы Общество 13 сентября 19:31
Туркменистан в I полугодии увеличил долю экспорта во внешнеторговом обороте Туркменистан 13 сентября 19:27
Решение о возобновлении традиционного формата обучения незначительно повлияет на стоимость аренды недвижимости в Баку – эксперт Экономика 13 сентября 19:21
В бакинских школах будут проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и Дню Победы (ФОТО) Общество 13 сентября 19:12
В ходе учений "Три брата - 2021" проведены тренировки по огневой подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 сентября 19:01
Продолжается визит начальника Генштаба ВС Азербайджана в Турцию Политика 13 сентября 18:59
USAID планирует сотрудничать с Туркменистаном в реализации кампаний по электронной торговле ИКТ 13 сентября 18:53
В Кельне стали преподавать азербайджанский язык и историю Азербайджана (ФОТО) Общество 13 сентября 18:41
В азербайджанских школах организованы мобильные пункты вакцинации Общество 13 сентября 18:31
Все новости