Азербайджанcкий композитор создал композицию в память о Бельмондо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский оперный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов написал композицию "In memory of Jean Paul Belmondo" в память о великом французском актере театра и кино Жан-Поль Бельмондо (9.04.1933- 6.09. 2021), сообщает Trend Life.

Ризван Садырханов родился 7 августа 1949 года в Баку. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, Музыкального училища им Асафа Зейналлы, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Академии вокала в Италии. За годы творческой деятельности Ризваном Садырхановым выпущено около десяти дисков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор очень многих песен, музыки к кинофильмам. Автор первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада".

(Автор: Вугар Иманов)