Певица из Польши предстанет в Баку в образе Виолетты

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку будут показаны два оперных спектакля, сообщили Trend Life в театре.

21 сентября состоится показ оперы великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Главные партии исполнят лауреаты республиканского конкурса мугама - Равана Амирасланлы (партия Лейли) и заслуженный артист Азербайджана Эльнур Зейналов (партия Меджнуна). В спектакле также примут участие заслуженные артисты Тяйар Байрамов (партия отца Меджнуна), Джахангир Гурбанов (партия Нофеля) и другие.

Спектаклем будет дирижировать заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Севиль Гаджиева.

24 сентября состоится показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди. Партию Виолетты исполнит известная польская певица, лауреат международных конкурсов вокалистов Ивона Соботка. В роли Альфреда - народный артист Азербайджана Самир Джафаров. Также в спектакле примут участие народные артисты Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Доктора), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), солисты театра Нина Макарова (партия Анины) и Махир Тагизаде (партия Барона).

Спектаклем будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Отметим, что зрители будут пропускаться в зал и рассаживаться с соблюдением общепринятых требований по борьбе с пандемией Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)