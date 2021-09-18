Азербайджанская молодежь представила социальный ролик в честь Дня национальной музыки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Продюсерский центр, созданный при Дворце Гейдара Алиева, подготовил социальный видеоролик ко Дню национальной музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Основные цели видеоролика – пропаганда среди азербайджанской молодежи национальной классической музыки и творческого наследия выдающегося композитора Узеира Гаджибейли.

В социальном видеопроекте приняли участие Мадина Агаева, Эмин Мамедов, Рашад Агаев, Антига Юсифова, Канан Мамедзаде.

Автор идеи проекта - директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов, звукорежиссер – Джавид Джавад, аранжировщик – Джошгун Гадашов, педагог по вокалу - заслуженная артистка Инара Бабаева, продюсер – Фарид Мерд.

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

Целью Продюсерского центра, созданного директором Дворца Рамилем Гасымовым, является продвижение талантливой молодежи в возрасте 16-22 лет в следующих областях искусства: джаз, эстрада, классический вокал, инструментальное исполнение, живопись. Деятельность Продюсерского центра функционирует при поддержке министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)