Спустя 62 года… Опера Узеира Гаджибейли "Кероглу" размещена на мировых интернет-платформах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе исполнителя, заслуженного артиста Азербайджана, директора Дворца Гейдара Алиева Рамиля Гасымова опера великого Узеира Гаджибейли "Кероглу" размещена на интернет-платформах Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer, Yandex Music и YouTube, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

"Опера "Кероглу" является шедевром азербайджанского классического искусства. Это выдающееся произведение Узеира Гаджибейли исполнялось в разные годы известными певцами в присущей им форме. В последний раз опера "Кероглу" была записана в 1959 году под руководством великого маэстро Ниязи. С творческим коллективом мы решили записать эту оперу с симфоническим оркестром, хором и солистами Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Проект посвящен памяти Узеира Гаджибейли и Дню национальной музыки и направлен на пропаганду нашего оперного искусства во всем мире", - отметил Рамиль Гасымов.

В реализации проекта приняли участие заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев, заслуженный работник культуры, звукорежиссер Фаиг Бабаев. Основные партии исполнили заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Илаха Эфендиева, Джахангир Гурбанов, Турал Агасиев, народный артист Али Аскеров и вокалист Талех Яхъяев.

Кероглу – герой народного эпоса XVI века, символизирующий достоинство и свободолюбие, поднявший народ на борьбу за права угнетенных и справедливость. Он не только боролся за счастье народа, но и был талантливым ашугом, автором множества прекрасных стихотворений.

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

(Автор: Вугар Иманов)