"Карабахские скакуны" глазами латвийской художницы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24-28 сентября в галерее Art Tower в Ичери Шехер пройдет выставка латвийской художницы и фотографа Даце Штрауса под названием "Карабахские скакуны". Об этом сообщили Trend Life в галерее.

Выставка организована посольством Латвии в Азербайджане, неправительственной организацией Arts Council Azerbaijan при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Даце Штрауса три года прожила в столице Азербайджана и хорошо знакома с культурой и обычаями нашей страны. У художницы также была возможность полюбоваться карабахскими скакунами, чья грациозность произвела на нее неизгладимое впечатление. Карабахские скакуны стали героями персональной выставки Даце Штрауса, организованной в галерее Музейного центра в Баку в мае-июне 2018 года.

Художница уехала из Азербайджана несколько лет назад, однако тема карабахских скакунов до сих пор вдохновляет ее на создание новых произведений искусства.

Карабахские скакуны, считающиеся одним из национальных символов Азербайджана, олицетворяют свободу и благородство. Утончённая красота, сила, особая грация этой породы всегда восхищала художников, писателей и поэтов, отражавших в своих произведениях их уникальность. В одной из многочисленных публикаций о карабахских скакунах отмечалось, что они "вплоть до конца XIX века были красой и гордостью Кавказа, достойной не только княжеского, но и царского седла". В средние века лошади этой породы принадлежали только Карабахским ханам. Именно с Карабахом напрямую связана традиционная игра човган (древняя восточная конно-спортивная командная игра), включённая в 2013 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что выставка пройдет в соответствии с правилами действующего в стране карантинного режима, посещение галереи возможно при наличии COVID-паспорта.

Рабочие часы галереи Art Tower - ежедневно с 11:00 до 17:00 (адрес: ул. Кичик Гала, 105).

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(Автор: Джани Бабаева)