Грандиозное событие азербайджанской культуры в Санкт-Петербурге с участием министра Анара Керимова

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 11 по 13 ноября, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Азербайджан в качестве страны - гостя представит на форуме грандиозную программу. В этом мероприятии примут участие видные деятели азербайджанской культуры и искусства, на нем будут представлены современная культура и традиции нашей страны.

В числе знаковых мероприятий - торжественное открытие постоянной экспозиции Азербайджана в зале Государственного Эрмитажа, закладка камня на месте будущего памятника Узеиру Гаджибейли в петербургском сквере, который с 2020 года носит имя выдающегося азербайджанского композитора.

Кроме того, на сцене Мариинского театра будет показан балет "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также пройдет концерт джазовых исполнителей из Азербайджана.

Визуальные искусства будут представлены фильмами молодых азербайджанских кинематографистов.

Санкт-Петербургский международный культурный форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы форума: правительство Российской Федерации, министерство культуры, правительство Санкт-Петербурга.

В 2021 году почетный статус "Страна - гость" присвоен Азербайджану, Франции и Республике Корея. Статус подчеркивает особые межкультурные отношения между государствами, содействует укреплению сотрудничества и развитию дальнейших партнерских культурно-просветительских проектов, а также наиболее ярко и доступно представляет национальную культуру и традиции широкой общественности.

(Автор: Вугар Иманов)