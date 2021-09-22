Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев – великое наследие и новые романсы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках ХIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась научно-практическая музыковедческая конференция "Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На открытии конференции председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что проведение фестиваля в этом году приобрело особый смысл, так как он проходит под знаком нашей великой Победы, когда священная земля Карабаха освобождена от армянской оккупации и древняя Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана.

"За эти дни прошло немало интересных концертов с участием известных отечественных и зарубежных исполнителей. Помимо классики, были представлены произведения, впервые прозвучавшие в Баку. Фестиваль продолжается, и впереди нас ждет еще много музыкальных сюрпризов. Надеюсь, что они привлекут внимание музыковедов и получат достойную оценку", - сказала Ализаде.

Было отмечено, что наследие двух корифеев национальной музыкальной культуры постоянно находится в поле зрения современных ученых-музыковедов, которые традиционно обращаются к их немеркнущим творениям, приоткрывают малоисследованные грани композиторской и музыкально-общественной деятельности великих композиторов.

День национальной музыки в Азербайджане - 18 сентября вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки - великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

С докладом на тему "Роль Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева в развитии азербайджанского этномузыковедения" выступила ответственный секретарь СКА, доктор искусствоведения, заслуженный учитель, профессор Джамиля Гасанова.

Тема "Воплощение национальной идеологии и идей тюркизма в творчестве Узеира Гаджибейли" нашла свое отражение в докладе доктора философии по искусствоведению, доцента Гюллю Исмайловой.

Своими мыслями о первой научно-исследовательской статье об опере "Кероглу", написанной Мамед Садыхом Эфендиевым, поделилась доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Имруз Эфендиева.

Архивные материалы Государственного музея музыкальной культуры, связанные с творчеством Муслима Магомаева, были представлены в выступлении доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Аллы Байрамовой.

О роли патриотических традиций и гуманистических принципов Узеира Гаджибейли в деятельности Ашрафа Аббасова по воспитанию подрастающего поколения рассказала музыковед Рая Аббасова.

Как известно, Узеиру Гаджибейли принадлежит основополагающая роль в создании жанра романса-газели, представленного его жемчужинами "Сенсиз" и "Севгили джанан". Поэтому в программу конференции были включены новые романсы-газели, занявшие призовые места на конкурсе, проведенном Союзом композиторов в честь Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения великого поэта и философа.

Прозвучали романсы "Sevqi qanaddır" народного артиста Азера Дадашева и "Səbr et" заслуженного учителя республики Лалы Джафаровой.

Композиции были исполнены Наргиз Джалиловой (сопрано) и заслуженным артистом Фаридом Алиевым (тенор). Музыкальное сопровождение - заслуженная артистка Наргиз Алиева (фортепиано) и Азер Гаджибалаев (кяманча).

(Автор: Вугар Иманов)